У 33 рази дорожчий за золото: за який незвичайний камінь платять шалені гроші

Охочих шукати уламки з неба стає дедалі більше, але в Німеччині знахідка не завжди залишається в того, хто її підняв.

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У 33 рази дорожчий за золото: що можна знайти на Землі та продати за сотні тисяч / Колаж: Главред, фото: pexels, скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує грам рідкісного метеорита порівняно із золотом

Від чого залежить ціна метеорита і чому цінні зразки з Марса

Хто має право на знайдений у Німеччині метеорит

Один грам рідкісного метеорита може коштувати до 253,4 тис. грн, що приблизно в 33 рази дорожче за грам золота 999 проби, який нині коштує близько 7,6 тис. грн. Про це повідомляє Rynek Zdrowia.

Космічні камені, які падають на Землю, мають велику колекційну та наукову цінність, тож охочих знайти метеорит стає дедалі більше. Скільки за них платять, від чого залежить ціна і кому належить знахідка - розбирався Главред.

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Скільки коштує метеорит і чому він дорожчий за золото

Прольоти метеоритів привертають увагу не лише аматорів астрономії, а й звичайних спостерігачів, які замислювалися, що було б, якби фрагмент космічної скелі впав на їхню ділянку. Метеорити трапляються рідко, а деякі через хімічний склад і походження коштують величезних грошей.

Штефан Деккер (Stephan Decker), директор музею метеоритів у німецькому Обервезелі та торговець такими зразками, оцінює їхню вартість приблизно від 1 євро (близько 51 грн) до 5000 євро (близько 253,4 тис. грн) за грам. Валюту перераховано за офіційним курсом НБУ на 2 листопада 2026 року: 1 євро = 50,68 грн.

Для порівняння, нинішня ціна грама золота 999 проби - близько 150 євро (приблизно 7,6 тис. грн). Тобто найдорожчі метеорити дорожчі за золото приблизно в 33 рази.

Від чого залежить ціна метеорита

Не кожен метеорит цінний. На вартість впливають хімічний і мінеральний склад, стан збереження, "свіжість" знахідки та рідкість типу метеорита. Саме поєднання цих рис дає захмарні ціни на колекційному ринку.

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Найбільший інтерес у колекціонерів і науковців викликають рідкісні зразки, зокрема з незвичними мінералами, а також фрагменти, що походять з Місяця або Марса.

Дивіться відео про топ найдорожчих метеоритів:

Кому належить знайдений метеорит

Знахідка не завжди залишається в того, хто її підняв. У Німеччині правила різняться залежно від федеральної землі. У багатьох частинах країни діє принцип: метеорит належить власнику ділянки, на яку він упав, або тому, хто знайшов його на громадській території.

Втім, є важливий виняток: якщо знахідку визнають особливо цінною для науки, влада може забрати її у власність федеральної землі.

Астероїд 16 Психея / Інфографіка: Главред

Яскраві прольоти космічних тіл трапляються і над Україною. Так, у квітні 2023 року стало відомо, чому під час падіння метеорита в Києві небо стало зеленим.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що за Плутоном астрономи виявили нову карликову планету.

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Про джерело: Rynek Zdrowia Rynek Zdrowia (RynekZdrowia.pl) - польське спеціалізоване онлайн-видання, яке має чітку спеціалізацію на медицині та системі охорони здоров’я, але час від часу публікує матеріали на суміжні й загальнопізнавальні теми. За даними рекламної презентації порталу, у січні 2025 року Rynek Zdrowia мав 7,8 млн реальних користувачів за показником Mediapanel Gemius. У тому ж документі вказано 55 тисяч підписників у соціальних мережах і 39 тисяч підписників розсилки.

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