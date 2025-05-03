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Вперше в історії світу: ГУР морським дроном знищили літак РФ на $50 млн

Даяна Швець
3 травня 2025, 13:21
245
Успішна атака сталася неподалік порту Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.
самолет, крушение
Літак збито ракетою з морського дрона Magura / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео ГУР

Ключове:

  • Українські бійці ГУР вперше у світі знищили російський бойовий літак (Су-30) за допомогою морського дрона Magura
  • Ліквідація відбулася 2 травня 2025 року в Чорному морі у взаємодії ГУР, СБУ та Сил оборони України

Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном. Про це сказано у повідомленні ГУР у суботу, 3 травня.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального "Нептуна", - йдеться в заяві ГУР.

відео дня
Спецпідрозділ ГУР Group 13 ліквідував літак Су-30
Спецпідрозділ ГУР Group 13 ліквідував літак Су-30 / фото: тг-канал Главред

Як розповіли в повідомленні розвідники, успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійск. Саме в цьому місці росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту.

"Дякуємо усім волонтерам та благодійникам, журналістам, кожному українцю, усім, хто підтримує внесками виробництво ударних морських дронів Magura для ГУР МО України", - резюмували розвідники.

Вперше в історії світу: ГУР морським дроном знищили літак РФ на $50 млн
Magura V5 / Інфографіка: Главред

Знищення цілей дронами Magura - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Також повідомлялося, що дрони Magura буквально "пралізували" флот РФ - українські військові з їхньою допомогою нещодавно знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ.

Також на початку 2025 року в ГУР повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російських гелікоптери. Зазначалося, що члени екіпажу вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Більше важливих новин:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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