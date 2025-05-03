США виходять з переговорів щодо війни: у Держдепі пояснили, що саме зміниться

Гіпотетична відмова США від посередництва не буде означати, що Вашингтон не хоче миру чи загалом не допомагатиме у врегулюванні, зазначила Теммі Брюс.

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У Держдепі пояснили свою заяву про вихід США з переговорів щодо війни/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

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У Держдепі пояснили свою гучну заяву про "вихід з переговорів щодо війни"

Поки що ситуація не дійшла до того, щоб США відмовилися від ролі посередника

Але якщо не буде прогресу, то роль США як посередника зміниться, заявила Брюс

У Держдепі пояснили свою заяву про те, що США відмовляються від ролі посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні. Така заява прозвучала на днях з уст речниці Державного департаменту Сполучних Штатів Теммі Брюс. Після цього Брюс пояснила свої слова і наголосила, що зараз позиція її країни щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

Про це Теммі Брюс повідомила в ефірі телекомпанії Fox News. За її словами, поки що США не будуть виходити з ролі посередника у переговорах.

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"Наразі наша позиція залишається тією ж самою. Однак якщо не буде прогресу, це зміниться. І ця зміна стосуватиметься наших дій як посередника. Проте ми ще не перебуваємо в такій точці, рішення щодо цього ухвалюватимуть президент і держсекретар", – сказала вона.

Також Брюс наголосила, що гіпотетична відмова Вашингтона від посередництва не буде означати, що Сполучені Штати не хочуть миру чи загалом відмовляються допомагати у врегулюванні.

Заява речниці Держдепу щодо зміни позиції США по переговорах – що відомо

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", – сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

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Що таке Державний департамент США? Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон. З 26 січня 2021 р. Держдепартамент очолював Ентоні Джон "Тоні" Блінкен. З 21 січня 2025 року позицію держсекретаря займає Марко Рубіо, призначений президентом Дональдом Трампом і затверджений Сенатом США.

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