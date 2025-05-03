Якщо Путін не підкориться, Трамп може нанести по РФ новий удар: експерт розкрив деталі

Трамп розраховує, що Путін залишиться "міцним господарником" Росії, але буде поступливим у виконанні вимог США. Якщо цього не буде – новий удар неминучий.

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Якщо Путін не підкориться, Трамп може нанести по РФ новий удар/ колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скрін YouTube

Основні тези Сунгуровського:

Трамп може запровадити проти РФ вторинні санкції

Це станеться, якщо Путін не підкорятиметься і не буде поступливим до США

Якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить поводитися так, як зараз, то президент США Дональд Трамп може запровадити проти країни-агресорки Росії вторинні санкції.

Трамп хотів би, щоб Путін залишився "міцним господарником" РФ, але при цьому був більш поступливим у виконанні вимог Сполучених Штатів Америки. Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв’ю Главреду.

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"Якщо Путін продовжить "викабінюватися", то Трамп може справді запровадити ці санкції. Як я вже говорив на початку, Трамп розраховує, що Путін залишиться "міцним господарником" Росії, але буде поступливим у виконанні вимог США. Якщо цього не буде, тоді, звісно, санкції неминучі", – зазначив Сунгуровський.

Експерт наголосив, що Трамп не може дозволити своєму "партнеру" вийти за межі угоди, які він передбачає.

"І якщо Путін не підкорятиметься, то санкції, ймовірно, будуть запроваджені. Тим більше, що в Конгресі вже вдруге натякають, що такі санкції можуть пройти "на ура", – сказав Сунгуровський.

Переговори щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", – сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

Проте пізніше у Держдепі пояснили, що саме зміниться. У Держдепі пояснили свою заяву про те, що США відмовляються від ролі посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні. Речниця Держдепу США Теммі Брюс пояснила свої слова і наголосила, що зараз позиція її країни щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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