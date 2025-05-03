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Еліти РФ почали тиснути на Путіна, щоб він пішов на поступки щодо України – WP

Альона Вороніна
3 травня 2025, 10:14оновлено 3 травня, 10:52
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Російські еліти занепокоїлися через підписання угоди про надра між Україною і США, і тепер вони тиснуть на Путіна, вимагаючи поступок у війні.
Еліти РФ почали тиснути на Путіна, щоб він пішов на поступки щодо України – WP
Еліти РФ почали тиснути на Путіна, щоб він пішов на поступки щодо України/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Коротко:

  • Російські еліти почали тиснути на Путіна, вимагаючи поступок щодо України
  • Таку реакцію серед еліт РФ викликало підписання угоди про надра між Україною і США
  • Вони бояться, що Україна поглиблює співпрацю зі США

Підписання угоди про надра між Україною і Сполученими Штатами Америки викликало занепокоєння серед російських еліт. Вони тепер бояться, що Москва може втратити свою перевагу в переговорах через зближення Києва і Вашингтона.

Про це пише The Washington Post. У виданні зазначають, що російські чиновники цього тижня показали своєї зневажливе ставлення до новини про укладання угоди між Україною і США. Деякі з них навіть намагалися виставити цю подію "ще одним важливим кроком до колонізації України".

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Проте, як зазначає видання, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що така угода може ще більше зблизити Україну і США, і що це може закрити для країни-агресорки Росії вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах.

Один із російських посадовців на умовах анонімності заявив, що зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий іти на поступки.

"Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроект, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", – зазначив співрозмовник видання.

Переговори щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", – сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

Проте пізніше у Держдепі пояснили, що саме зміниться. У Держдепі пояснили свою заяву про те, що США відмовляються від ролі посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні. Речниця Держдепу США Теммі Брюс пояснила свої слова і наголосила, що зараз позиція її країни щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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