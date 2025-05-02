США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

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Теммі Брюс розповіла про зміну політики щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот, president.gov.ua

Коротко:

Росія та Україна мають домовитися самі

Штати готові надати допомогу, але не виступатимуть у ролі посередника

США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Як заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, Київ і Москва мають домовитися самі.

При цьому, за її словами, Штати, як і раніше, готові надати допомогу.

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"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

"Держсекретар (Марко Рубіо, - ред.) також ясно дав зрозуміти: хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника", - додала вона.

Про переговори з Путіним

Брюс заявила, що ідея і попередньої адміністрації США полягала в тому, що з Росією не розмовляли принаймні три роки.

Підхід Трампа і Рубіо полягає в тому, що "з людьми потрібно розмовляти - віч-на-віч, один на один".

"Я не буду гадати про суть того, що можуть обговорити президент Трамп і Путін. Я знаю, що президент Трамп робить це з певної причини, і це - щоб покласти край кровопролиттю і різанині", - додала вона.

Про санкції щодо РФ

Представник Держдепу також відповіла на запитання, чи готові США запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти, аналогічні заходам проти Ірану. За її словами, президент США Дональд Трамп "знову висловив готовність діяти в цьому напрямку".

"Очевидно, що ми не збираємося знімати будь-які чинні санкції. Президент хоче, щоб кожна наша дія як нації відбувалася дипломатичним шляхом - і це відображає його прихильність такому підходу", - заявила вона.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни, якщо українська і російська сторони не продемонструють прогрес.

Президент США Дональд Трамп також погрожував вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо одна зі сторін ускладнюватиме досягнення миру.

Спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля в переговорах щодо завершення війни Росії та України. Водночас Київ нібито готовий до фактичного визнання територіальних втрат.

Президент США Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.

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