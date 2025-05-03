'Це була найкраща розмова з усіх': Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

Зеленський зазначив, що "формат тет-а-тет спрацював", і йому вдалося поговорити з Трампом найпредметніше і краще, ніж раніше.

https://glavred.net/ukraine/eto-byl-luchshiy-razgovor-iz-vseh-zelenskiy-skazal-o-chem-govoril-s-trampom-v-vatikane-10661435.html Посилання скопійоване

Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані/ колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Зеленський розповів, про що говорив з Трампом у Ватикані

Лідери говорили про підписання угоди про копалини, санкційні пакети проти РФ і системи ППО

Зеленський назвав цю розмову "найкращою з усіх"

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що він говорив з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані 26 квітня.

Під час короткої зустрічі лідери обговорили угоду про копалини, санкційні пакети проти країни-агресорки Росії та системи протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів під час зустрічі із журналістами, повідомляє "Суспільне".

відео дня

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював", – заявив український президент.

Він зазначив, що внеском Сполучених Штатів до інвестиційного фонду з угоди про копалини можуть бути системи ППО.

"Я вважаю, що фонд і сама угода щодо надр дає можливість захищати майбутні інвестиції США. [...] Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість – він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", – зазначив Зеленський.

Переговори щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", – сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

Проте пізніше у Держдепі пояснили, що саме зміниться. У Держдепі пояснили свою заяву про те, що США відмовляються від ролі посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні. Речниця Держдепу США Теммі Брюс пояснила свої слова і наголосила, що зараз позиція її країни щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред