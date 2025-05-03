Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це була найкраща розмова з усіх": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

Альона Вороніна
3 травня 2025, 13:42оновлено 3 травня, 15:29
224
Зеленський зазначив, що "формат тет-а-тет спрацював", і йому вдалося поговорити з Трампом найпредметніше і краще, ніж раніше.
'Це була найкраща розмова з усіх': Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані
Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані/ колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Зеленський розповів, про що говорив з Трампом у Ватикані
  • Лідери говорили про підписання угоди про копалини, санкційні пакети проти РФ і системи ППО
  • Зеленський назвав цю розмову "найкращою з усіх"

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що він говорив з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані 26 квітня.

Під час короткої зустрічі лідери обговорили угоду про копалини, санкційні пакети проти країни-агресорки Росії та системи протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів під час зустрічі із журналістами, повідомляє "Суспільне".

відео дня

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював", – заявив український президент.

Він зазначив, що внеском Сполучених Штатів до інвестиційного фонду з угоди про копалини можуть бути системи ППО.

"Я вважаю, що фонд і сама угода щодо надр дає можливість захищати майбутні інвестиції США. [...] Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість – він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", – зазначив Зеленський.

Переговори щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати світом, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", – сказала вона на брифінгу.

Брюс додала, що у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

Проте пізніше у Держдепі пояснили, що саме зміниться. У Держдепі пояснили свою заяву про те, що США відмовляються від ролі посередника у переговорах щодо завершення війни в Україні. Речниця Держдепу США Теммі Брюс пояснила свої слова і наголосила, що зараз позиція її країни щодо переговорів не змінилася, проте якщо не буде прогресу, то ця позиція може зазнати змін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Ватикан Дональд Трамп новини України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський розкрив сценарій введення миротворців в Україну і назвав головну умову

Зеленський розкрив сценарій введення миротворців в Україну і назвав головну умову

15:22Україна
Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

14:42Синоптик
"Це була найкраща розмова з усіх": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

"Це була найкраща розмова з усіх": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

13:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

П'ятірнята з Одеси: куди поділися і який вигляд мають дітки

П'ятірнята з Одеси: куди поділися і який вигляд мають дітки

Євро і долар сильно підскочили: яким буде курс валют на понеділок, 5 травня

Євро і долар сильно підскочили: яким буде курс валют на понеділок, 5 травня

Трамп вийшов із переговорів: що це означає

Трамп вийшов із переговорів: що це означає

Останні новини

15:38

ТОП-10 найдешевших нових авто до 16 тисяч доларів: що можна купити в Україні

15:22

Зеленський розкрив сценарій введення миротворців в Україну і назвав головну умову

14:52

Зірка популярного радянського фільму "Гостя з майбутнього" смертельно хвора

14:42

Нове похолодання накриє Україну: синоптик назвала дату

14:24

Гороскоп на травень 2025 для Водоліїв: чим здивує останній місяць весниВідео

Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
13:42

"Це була найкраща розмова з усіх": Зеленський сказав, про що говорив з Трампом у Ватикані

13:36

Вдова Г'ю Геффнера заручилася з гарячим мачо

13:24

Гороскоп на травень 2025 для Козерогів: буде пауза в доходах на півроку

13:21

Вперше в історії світу: ГУР морським дроном знищили літак РФ на $50 млн

Реклама
12:50

Україна не гарантує безпеку світових лідерів у Москві 9 травня - Зеленський

12:40

"Дуже сумно": принц Гаррі зробив несамовиту заяву про своїх дітей

12:22

Гороскоп на травень 2025 для Стрільців: виграш, кохання та нові можливостіВідео

12:12

"Ми готові починати з...": Зеленський відповів РФ щодо перемир’я і назвав умови

12:07

Садівник сказав, який простий предмет відлякає голубів і сорок

12:01

Мінус ще один ворожий Су-30: Україна вразила винищувач РФ у Чорному морі

11:45

Китайський гороскоп на завтра 4 травня: Драконам - гнів, Коням - страх

11:27

РФ захотіла територій Казахстану: Астана завдала болючого удару у відповідь

11:07

Якщо Путін не підкориться, Трамп може нанести по РФ новий удар: експерт розкрив деталі

10:20

ЗСУ беруть ворога у кліщі на ключовому напрямку: де захлинувся наступ РФ

10:14

Еліти РФ почали тиснути на Путіна, щоб він пішов на поступки щодо України – WP

Реклама
10:04

Гороскоп на травень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

09:06

США виходять з переговорів щодо війни: у Держдепі пояснили, що саме зміниться

09:00

РФ може згорнути наступ через провал темпів: ISW підтвердили "пробуксовку" війни

08:32

Гороскоп на травень 2025 для Скорпіонів: які небезпеки несе Чорний Місяць

08:10

Трамп вийшов із переговорів: що це означаєПогляд

08:03

Вибухова ніч у РФ і окупованому Криму: у загарбників є "прильоти", перекривався містВідео

07:10

Де слово "так" серед безлічі літер: загадка, яка розвеселить кожного

06:20

Гороскоп на завтра 4 травня: Левам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

06:10

Чому США оголосили про зміну підходу до переговорів із РФ та УкраїноюПогляд

05:50

Загадка для найрозумніших: знайдіть корону в кімнаті за 5 секунд

05:21

Несподіване відкриття: чому Рєпін ніколи не був російським художником

05:00

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

04:45

Як правильно українською – голубий чи блакитний: відповідь усіх здивуєВідео

04:20

Місячний гороскоп на 3 травня: що не можна робити у цей день

04:00

Возз'єднав сам Всесвіт: 4 пари знаків, які не можуть жити одне без одного

03:45

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони УкрзалізниціФото

03:30

Чи потрібно освячувати автомобіль: відповідь священникаВідео

02:30

РФ може захопити одразу кілька країн НАТО: хто перебуває в зоні ризику

01:45

Санкції проти Росії на горизонті: чому Кремль має хвилюватися

00:56

310 мільйонів на захист неба: США схвалили продаж Україні обладнання для F-16

Реклама
00:38

Майже пів сотні постраждалих, розтрощені будинки і машини: наслідки атаки на ХарківФотоВідео

02 травня, п'ятниця
23:58

Вашингтон натякає: Трамп може не з’явитися на саміті НАТО

23:01

Уперше заговорила про війну: Орбакайте визначилася з позицією

23:00

Даніель Дюбуа пообіцяв перемогу над Усиком: що він готує для чемпіона

22:49

"Не сховаються": Зеленський відреагував на затримання сина ексглави "Мотор Січі"

22:02

Москва заявила про занепокоєння: як ресурсна угода лякає російську еліту

21:50

Вибухи лунають один за одним: Харків під масованим ударом ШахедівВідео

21:38

Які землі в РФ контролюють ЗСУ: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

21:21

Україна створює власну балістику: Зеленський розкрив подробиці про нову зброю

21:10

Українцям за кордоном може "прилетіти" штраф від ТЦК: кого і за що караютьВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти