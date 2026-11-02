'Купол' над Києвом: 'Флеш' розповів про новий захист від 'Шахедів'

Над столицею розгорнули сотні точок радіоелектронної боротьби, які глушать зв'язок між дроном і російським оператором.

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Київ накрили "куполом" від реактивних "Шахедів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/serhii_flash

Головне із заяви "Флеша":

Над Києвом розгорнули РЕБ-захист від реактивних "Шахедів"

Система глушить MESH-зв'язок дронів з операторами в РФ

Ворог змушений модернізувати "Шахеди"

Київ отримав систему радіоелектронної боротьби, яка блокує дистанційне керування реактивними "Шахедами". Над столицею розгорнули захисний "купол", що глушить канал зв'язку між дроном і оператором на території Росії. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Ні для кого не секрет, що паралельно з війною на фронтах зараз триває так звана "війна міст". І у "війні міст" теж бувають важливі спеціальні операції. До таких можна віднести операцію із захисту столиці засобами РЕБ від реактивних "Шахедів" з дистанційним керуванням", - наголосив він. відео дня

Вразливим місцем нових дронів радник називає технологію MESH-радіозв'язку. Через радіомодем на борту "Шахеда" російський оператор шукає цілі та коригує курс безпілотника просто з території РФ. Саме цей канал треба було перебити, щоб ускладнити керування дроном над столицею.

Захист довелося розгортати в стислі терміни. До процесу залучили всю оборонну вертикаль: Генштаб, Міноборони, МВС, РНБО, Офіс президента та окремі підрозділи ЗСУ. Хід робіт особисто контролював глава держави.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Завдання були масштабними й амбітними – за кілька тижнів зробити великий обсяг робіт по всьому місту. У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання", - додав "Флеш".

Окрім технічних труднощів, проєкт виявився складним організаційно. За словами Бескрестнова, антени та апаратуру довелося розміщувати на кількох сотнях точок по всьому Києву. Перші результати, за його оцінкою, вже помітні в діях противника.

"Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", - підсумував він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Як дрони обходять українську ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, дрони в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ. Водночас окремі наземні станції для такої схеми не обов'язкові.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 листопада російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. Внаслідок обстрілу РФ поранення отримали четверо людей.

Моніторингові канали писали, що країна-агресор Росія впродовж поточної доби виконала передислокацію бортів стратегічної авіації з далекого сходу у Західний регіон. Зазначається, що противник завершив підготовку до наступної комбінованої атаки.

Крім того, в ГУР наголосили, що Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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