Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

Інформацію про неймовірний трофей підтвердила компанія Totally Carp Baits, яка зафіксувала цей результат.

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Рибалка виловив рекордного коропа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Рибалка витягнув з води гігантського коропа вагою близько 52 кілограмів

Претензія критиків полягає в тому, що рекордний екземпляр був спійманий у водоймі з регульованою рибною популяцією

Угорщина знову опинилася в центрі уваги світового карпового риболовства. На приватному водоймищі Euro Aqua, розташованому неподалік від Балатонедрича, британський рибалка Еш Хегарти зумів витягнути з води гігантську рибу - коропа вагою близько 52 кілограмів.

Такий вражаючий результат уже назвали претендентом на світовий рекорд, однак ця новина викликала не лише захоплення, а й чимало суперечок у рибальському співтоваристві, пише Pecaverzum.

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Інформацію про неймовірний трофей підтвердила компанія Totally Carp Baits, яка зафіксувала результат. Вага риби склала приблизно 52 кг, що робить цей улов одним із найвражаючих за всю історію сучасного лову коропа.

Сам Хегарти поділився радісною новиною зі своїми підписниками у Facebook. Рибалка не приховував емоцій, назвавши те, що сталося, здійсненням своєї давньої мрії та заявивши про досягнення світового рекорду. За його словами, пережите настільки незвичайне, що йому навіть складно підібрати відповідні слова для опису цього моменту.

Подробиці боротьби з гігантською рибою та обставини її вилову поки що не опубліковані. При цьому Еш окремо подякував колективу Euro Aqua, зазначивши, що без підтримки співробітників водосховища здійснити задумане йому було б значно складніше.

Реакція рибальської спільноти: привітання упереміш із сумнівами

Публікація швидко поширилася серед любителів коропової риболовлі. У коментарях з’явилися численні привітання, однак далеко не всі сприйняли цю новину однозначно.

Головна претензія критиків полягає в тому, що рекордний екземпляр був спійманий на приватному водоймищі з інтенсивним управлінням рибною популяцією. На думку деяких рибалок, результати діяльності таких господарств не зовсім коректно порівнювати з трофеями, здобутими в природних річках та озерах, де умови проживання зовсім інші.

Окрему дискусію викликала процедура визначення маси риби. Користувачі цікавилися, яким обладнанням проводилося зважування та чи дотримувалися всі необхідні умови. Втім, подібні питання та припущення поки що не підкріплені доказами будь-яких порушень.

Про 52-кілограмового коропа також розповів Габор Дьоме на своїй сторінці у Facebook. Його публікація стала ще одним майданчиком для обговорення незвичайного досягнення. Одні учасники спільноти захоплювалися розмірами риби, інші знову порушували питання про те, наскільки об’єктивно присвоювати статус світового рекорду трофеям із комерційних водойм.

/ pecaverzum.hu

Як змінювалися рекорди на Euro Aqua

Історія найбільших коропів Угорщини вже не перший рік пов’язана з озером Euro Aqua. Саме тут було виловлено кілька екземплярів, які згодом стали відомими далеко за межами країни.

2018 рік . Мішель Шенмакерс виловив дзеркального коропа вагою 51,2 кг. Протягом тривалого часу цей екземпляр вважався одним із найбільших, коли-небудь виловлених у світі.

. Мішель Шенмакерс виловив дзеркального коропа вагою 51,2 кг. Протягом тривалого часу цей екземпляр вважався одним із найбільших, коли-небудь виловлених у світі. Травень 2025 року . Як раніше повідомляло видання Pecavers, Девід Нок виловив коропа вагою 47,8 кг, встановивши ще одну значущу позначку серед трофейних уловів.

. Як раніше повідомляло видання Pecavers, Девід Нок виловив коропа вагою 47,8 кг, встановивши ще одну значущу позначку серед трофейних уловів. Травень 2026 року . Річард Інс продовжив серію видатних результатів на Euro Aqua, зловивши рибу вагою 49,5 кг.

. Річард Інс продовжив серію видатних результатів на Euro Aqua, зловивши рибу вагою 49,5 кг. Новий улов Еша Хегарти . Показник близько 52 кг перевершує результат Інса на 2,5 кг і виводить рибалку на нову висоту в історії трофейного лову.

При цьому порівняння з попереднім дзеркальним коропом вагою 51,2 кг вимагає певної обережності. Новий екземпляр важчий за нього приблизно на 800 грамів, однак різні різновиди коропа не завжди об’єднуються в одну категорію під час складання рекордних рейтингів.

Крім того, на даний момент немає підтверджених відомостей про завершення офіційної міжнародної процедури реєстрації нового досягнення. Тому питання про формальне визнання рекорду поки що залишається відкритим.

Euro Aqua - особливе місце на карті коропової риболовлі

Озеро Euro Aqua давно здобуло міжнародну популярність завдяки гігантським коропам, що мешкають у ньому. Водойма розташована в районі населених пунктів Балатонедеріч і Немешвіта та регулярно привертає увагу рибалок, які мріють зловити справді трофейну рибу.

Однак Euro Aqua не можна назвати звичайним громадським озером, куди можна приїхати в будь-який час і зайняти вільне місце. Тут діє організована система відвідування, що більше нагадує закритий рибальський клуб. Місця для риболовлі необхідно бронювати заздалегідь, а управлінню популяцією коропів приділяється особлива увага.

Саме специфіка цього водоймища багато в чому пояснює суперечливу реакцію на черговий рекордний улов. З одного боку, короп вагою 52 кілограми - справді видатний екземпляр, що викликає захоплення навіть у досвідчених рибалок. З іншого - його поява знову змусила замислитися над критеріями світових рекордів і над тим, чи можна на рівних оцінювати досягнення на приватних водоймах і в дикій природі.

Незважаючи на розбіжності, вилов Еша Хегарти вже став однією з найбільш обговорюваних подій у світі карпового рибальства. Тепер головна увага прикута до офіційного підтвердження результату та подробиць цього виняткового трофея.

Дощ із живих риб: розкрито причину рідкісного явища

У Гондурасі існує незвичайне природне явище, яке протягом багатьох десятиліть викликає подив як у місцевих жителів, так і в дослідників. У місті Йоро після сильних дощів на землі регулярно знаходять живу рибу, ніби вона падає з неба. Вчені припускають, що причиною такого феномену можуть бути водяні смерчі або атмосферні вихори, здатні переносити невеликих водних мешканців на значні відстані.

За свідченнями місцевих жителів, подібні випадки трапляються тут уже понад сто років. Щойно гроза та проливні дощі закінчуються, вулиці та навколишні поля виявляються усіяні маленькими рибками. Люди збирають незвичайний улов у кошики, сприймаючи те, що відбувається, як звичну, але дивовижну подію.

Незважаючи на спроби вчених пояснити те, що відбувається, природними процесами, достовірний механізм цього явища до кінця не встановлено. Згодом незвичайний "рибний дощ" став невід’ємною частиною місцевого фольклору та однією з найвідоміших загадок Гондурасу.

Раніше "Главред" розповідав про те, що в США врятували собаку, шерсть якої настільки злиплася, що утворила майже "панцир" вагою близько півкілограма. Після стрижки тварину очистили від ковтунів, і тепер вона поступово одужує та отримує належний догляд.

Також повідомлялося про кумедний випадок із кішкою, яка випадково підпалила собі хвіст від свічки й здивувала користувачів мережі своєю спокійною та трохи розгубленою реакцією.

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