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Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

Юрій Берендій
2 листопада 2026, 19:00
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Омбудсман запевнив, що машини з червоними хрестами після робіт повернулися на попередні позиції, а сторони щодві години звіряли дотримання умов
Лубінець прокоментував відео Sky News
Лубінець прокоментував відео Sky News / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне із заяви:

  • Техніку РФ на відео використовували для розмінування
  • Сторони щодві години звіряли дотримання режиму тиші
  • Генштаб фіксував укріплення позицій окупантів під час паузи

Російська військова техніка, яку зафіксували на відео в окупованих Олешках під час режиму тиші, була задіяна в розмінуванні під контролем української сторони, а після завершення робіт повернулася на попередні позиції. Про це під час пресконференції 2 листопада заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

За словами омбудсмана, побачивши інформацію про ймовірне порушення умов режиму тиші, він терміново зв'язався з відповідальною особою з українського боку та особисто переглянув відео.

відео дня

"На відео чітко видно російську військову техніку, марковану червоними хрестами. Цю техніку використовували для розмінування під чітким контролем української сторони. Після завершення розмінування військова техніка повернулася туди, де перебувала раніше", - запевнив Лубінець.

Він визнав, що трактувати відео можна по-різному, але "лише люди, які напрацьовували юридичний документ, знають усі його деталі. Тому цілком зрозуміло, що, побачивши переміщення техніки та не знаючи цих деталей, можна робити різні висновки".

Омбудсман наголосив, що заборону на переміщення техніки сторони зафіксували письмово.

"Це не просто обговорювалося - ми прямо прописали це в документі, що, зокрема, забороняється стягування та переміщення військової техніки", - поінформував він.

Як контролювали режим тиші в Олешках

За словами Лубінця, за виконання зобов'язань з кожного боку відповідала визначена особа. Режим тиші почав діяти 27 жовтня о 3:00 за київським часом, а за пів години до цього омбудсман розпочав постійну комунікацію з уповноваженою з прав людини країни-агресорки РФ Яною Лантратовою. Сторони домовилися кожні дві години перевіряти дотримання домовленостей і періодично інформувати про це публічно.

Лубінець підкреслив, що контроль на місцях здійснювали обидві сторони.

"Коли російська сторона заявляла, що з її боку порушень не було, вона чітко розуміла, що українська сторона стежить за ситуацією і в разі виявлення порушень може одразу надати відповідні докази. Аналогічний механізм діяв і в зворотному напрямку", - пояснив він.

Що показали кадри Sky News

Раніше британський телеканал Sky News оприлюднив кадри з дронів, на яких, за даними журналістів, російські військові розгортають в Олешках важку техніку та боєприпаси під час дії перемир'я. Доступ до свого центру управління телеканалу надала 34-та окрема бригада морської піхоти ЗСУ, яка стежила за пересуванням окупантів.

Генштаб ЗСУ 2 листопада також заявив, що противник використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій.

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео
Олешки / Інфографіка: Главред

Чи можна довіряти Росії під час перемир'я

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не демонструє готовності до деескалації навіть у вузьких форматах припинення вогню.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я", - наголосив фахівець.

Говорячи про умови, за яких перемир'я може працювати, експерт підкреслив принцип дзеркальних кроків.

"Все дуже просто: якщо росіяни зупиняються, тоді енергетичне перемир’я працюватиме", - пояснив Чаленко.

Водночас аналітик застеріг, що самі лише заяви без реальних кроків Москви нічого не гарантують.

"Поки не буде сигналів із російського боку, вважати, що таке перемир’я працює, неможливо", - підсумував експерт.

Схожі висновки роблять і військові на Херсонському напрямку. Військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" вважає, що події в Олешках показують, як поводитиметься Росія в разі ширшого припинення вогню.

"Це було цілком очікувано, жоден не прогавив би таку можливість. Це міні-приклад того, що відбуватиметься після оголошення перемир'я на всій лінії фронту", - наголосив він.

Гуманітарна місія в Олешках – останні новини за темою

Як повідомляв Главред, гуманітарна місія в Олешках завершилася, а евакуйовані мешканці дісталися підконтрольної Україні території. За словами Лубінця, жителі міста розділилися на три категорії – одні залишилися, інші виїхали на підконтрольну Україні територію, а частина попросила допомогти перебратися на території, які контролює Росія. Точну кількість евакуйованих офіційно не називатимуть.

Для евакуації з окупованого міста підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Перші евакуйовані мешканці Олешок прибули на підконтрольну Україні територію 31 жовтня. Разом із людьми вдалося вивезти й домашніх тварин.

Режим тиші на Херсонщині діяв з 27 жовтня до 22:59 1 листопада. У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти скористалися перемир'ям для посилення позицій. Зокрема, військові зафіксували ротацію російських підрозділів і підвезення боєприпасів.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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