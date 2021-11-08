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Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

8 листопада 2021, 14:13

Підземні сховища Газпрому у Європі заповнені тільки на 24,6%, тоді як в ПСГ у Росії рівень запасів газу найвищий з 2000 року, сказав Сергій Макогон.

ГТС України
Транзит газу через Україну збільшився до 88 мільйонів кубометрів на добу / УНІАН

Транзит російського газу через територію України до Європи в останні дні зріс до 88 мільйонів кубометрів на добу. Підземні сховища Газпрому у Європі заповнені тільки на чверть, у той час, коли у Росії наразі найбільше запасів газу в ПСГ за 21 рік. У Києві поки що не знають, чи збільшать росіяни прокачування палива до ЄС. Про це заявив керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що наразі транзит газу через Україну до Європи становить 88 мільйонів кубометрів. (1 листопада Макогон казав про різке зниження прокачування палива до 57 млн. куб. м. на добу, - ред.) Однак це менший обсяг палива, ніж забронював і сплатив Газпром (109 мільйонів кубометрів). У Києві поки що не знають, чи збільшить Газпром прокачування газу до Європи з 8 листопада.

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читайте такожСплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку"Чи буде збільшення постачань газу до Європи? Наразі ми не отримували додаткових заявок на транзит. Більш того, транзит наразі менше (88 млн куб.м), ніж заброньовано та сплачується Газпромом (109 млн куб. м)", - зазначив Макогон.

Також він додав, що підземні сховища Газпрому у Європі наразі заповнені на 24,6%, у той час, коли в ПСГ на території Росії фіксується найбільше запасів газу з 2000 року.

Нагадаємо, раніше директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що з 1 листопада обсяги прокачування газу через ГТС України до Європи впали до 57 мільйонів кубічних метрів палива. При цьому він не виключав ситуації, за якої Газпром в будь-який момент може зупинити транзит шляхом української держави.

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29 жовтня ціна газ у Європі знизилася до позначки нижче 800 доларів за тисячу кубометрів. Причиною зниження вартості палива пов'язують із заявою президента Росії Володимира Путіна, який доручив Газпрому з 8 листопада почати заповнювати паливом російські газові сховища в ЄС.

Шантаж Газпрому через Північний потік-2 і транзит газу через Україну

У Євросоюзі з початку серпня спалахнула серйозна газова криза. Ціна на газ у Європі стрімко пішла вгору і досягала рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна на паливо склала 1924 долари за одну тисячу кубічних метрів. Того ж дня президент Росії Володимир Путін зробив заяву про те, що Москва може збільшити прокачування газу до Європи на 15%, після чого вартість палива різко знизилася до 980 доларів.

Газова криза у Європі сталася з низки причин, серед яких виділяють ситуацію з низьким запасом палива в газових сховищах після холодної зими і відмову Газпрому збільшити прокачування газу шляхом ГТС України на тлі підготовки до запуску трубопроводу Північний потік-2. Новою трубою Москви газ повинен піти в обхід української території.читайте такожСША завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2

Контракт Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через ГТС України завершується у 2024 році. Згідно з угодою США і Німеччини щодо Північного потоку-2, Берлін має забезпечити продовження договору ще на 10 років.

Керівник компанії-оператора ГТС України (ОДТСУ) Сергій Макогон казав, що він не бачить будь-яких гарантій для Києва щодо транзиту російського газу до Європи в декларації США і ФРН щодо Північного потоку-2. Однак навіть у разі припинення прокачування газу через українську територію, Газпром все одно платитиме Україні 1,3 мільярда доларів, покладені за контрактом.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що компанія готова до пролонгації контракту з Газпромом у тому випадку, якщо в майбутньому будуть збережені ті обсяги газу, які наразі йдуть через територію України до Європи.

Вітренко також не виключив сценарію, за якого РФ після запуску трубопроводу ПП-2 повністю припинить прокачування газу через територію України

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