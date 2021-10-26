Кулеба розповів, що чекає РФ після зупинки транзиту газу через Україну

Дмитро Кулеба пригрозив Кремлю / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про дії України, у разі припинення транзиту газу з Росії.

У своєму Twitter дипломат заявив, що Кремль не перекривав транзит блакитного палива через нашу країну, але Україна готова до такого розвитку подій.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. У разі, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, у нас є ряд асиметричних кроків у відповідь", – написав міністр.

Газовий шантаж Росії

У Нафтогазі вважають, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За словами керівника Української Державної компанії Юрія Вітренка, Росія на цей рік забронювала менше поставок газу шляхом ГТС України, а зараз і зовсім відкрито ставить ультиматум ЄС: або дешевий газ і робота СП-2, або проблеми з поставками газу через українську трубу і дефіцит палива.

читайте такожТарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися листопадові ціниТакож варто нагадати, що офіційний Київ пропонує Москві 50% знижку на транспортування газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Йдеться про можливі додаткові поставки газу понад ті 40 мільярдів кубометрів палива, які зафіксовані в чинному до 2024 року договорі двох країн.