УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гроші

Контракт з Газпромом в обмін на транзит газу до ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови України

15 сентября 2021, 11:57

Києву потрібні чіткі гарантії того, що транзит газу до Європи буде збережено, сказав Юрій Вітренко.

Нафтогаз
Нафтогаз готовий продовжити контракт з Газпромом на транзит газу, якщо компанії Європи гарантують прокачування палива шляхом ГТС України - Вітренко / ua.depositphotos.com

Державна компанія Нафтогаз готова продовжити з Газпромом контракт на транзит газу до Європи. Однак Київ наполягатиме на тому, щоб ті обсяги палива, які наразі йдуть до ЄС транзитом через Україну за договорами з європейськими компаніями, були збережені на тривалий період. Українська сторона має намір домовлятися на таких умовах. Про це заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

Під час брифінгу в середу, 15 вересня, він заявив про те, що у ході перемовин з німецькою стороною представники Києва озвучили умову, згідно з якою Україна повинна отримати гарантії подальшого транзиту палива. Йдеться про те, що нинішні обсяги газу, які йдуть до Європи, повинні бути перенесені у довгострокові контракти з європейськими компаніями. І тоді Нафтогаз буде готовий вести перемовини з Газпромом про подальший транзит палива шляхом української ГТС.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Ті обсяги, які наразі йдуть через Україну, повинні бути перенесені у контракти з європейськими компаніями на довгу перспективу. Ми повинні, таким чином, отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережено. Ми готові також вести розмову, ми про це сказали німецьким нашим партнерам, про продовження транзитного контракту з "Газпромом". Але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Для цього потрібні, в першу чергу, контракти з європейськими компаніями", - підкреслив Юрій Вітренко.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Домовленості передбачають пролонгацію транзитного договору між Нафтогазом і Газпром ще на 10 років. Чинна угода була підписана в грудні 2019 року і завершується у 2024 році.

Глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що декларація США і ФРН щодо СП-2 не гарантує Києву продовження транзиту газу до Європи. Однак навіть якщо прокачування палива припиниться, Газпром, згідно з контрактними зобов'язаннями, платитиме українській стороні 1,3 мільярда доларів до завершення угоди.

У серпні у ФРН призначили Георга Вальдерзее уповноваженим з транзиту газу шляхом території України. Берлін почав роботу над сприянням щодо продовження контракту Нафтогазу і Газпрому на прокачування палива через українську ГТС. Згідно з планами Німеччини, договір повинен бути підписаний на вигідних для всіх сторін умовах на термін до 10 років.

viber
Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко транзит газу в Європу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Контракт з Газпромом в обмін на транзит газу до ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови України». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'яНазвано кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'я Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспортНові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять