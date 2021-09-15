Контракт з Газпромом в обмін на транзит газу до ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови України

Нафтогаз готовий продовжити контракт з Газпромом на транзит газу, якщо компанії Європи гарантують прокачування палива шляхом ГТС України - Вітренко / ua.depositphotos.com

Державна компанія Нафтогаз готова продовжити з Газпромом контракт на транзит газу до Європи. Однак Київ наполягатиме на тому, щоб ті обсяги палива, які наразі йдуть до ЄС транзитом через Україну за договорами з європейськими компаніями, були збережені на тривалий період. Українська сторона має намір домовлятися на таких умовах. Про це заявив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

Під час брифінгу в середу, 15 вересня, він заявив про те, що у ході перемовин з німецькою стороною представники Києва озвучили умову, згідно з якою Україна повинна отримати гарантії подальшого транзиту палива. Йдеться про те, що нинішні обсяги газу, які йдуть до Європи, повинні бути перенесені у довгострокові контракти з європейськими компаніями. І тоді Нафтогаз буде готовий вести перемовини з Газпромом про подальший транзит палива шляхом української ГТС.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Ті обсяги, які наразі йдуть через Україну, повинні бути перенесені у контракти з європейськими компаніями на довгу перспективу. Ми повинні, таким чином, отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережено. Ми готові також вести розмову, ми про це сказали німецьким нашим партнерам, про продовження транзитного контракту з "Газпромом". Але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Для цього потрібні, в першу чергу, контракти з європейськими компаніями", - підкреслив Юрій Вітренко.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Домовленості передбачають пролонгацію транзитного договору між Нафтогазом і Газпром ще на 10 років. Чинна угода була підписана в грудні 2019 року і завершується у 2024 році.

Глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що декларація США і ФРН щодо СП-2 не гарантує Києву продовження транзиту газу до Європи. Однак навіть якщо прокачування палива припиниться, Газпром, згідно з контрактними зобов'язаннями, платитиме українській стороні 1,3 мільярда доларів до завершення угоди.

У серпні у ФРН призначили Георга Вальдерзее уповноваженим з транзиту газу шляхом території України. Берлін почав роботу над сприянням щодо продовження контракту Нафтогазу і Газпрому на прокачування палива через українську ГТС. Згідно з планами Німеччини, договір повинен бути підписаний на вигідних для всіх сторін умовах на термін до 10 років.