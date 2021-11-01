Без транзиту газу до Європи зростуть шанси на війну Москви проти Києва - Вітренко

Наталія Вітренко / УНІАН

Якщо Кремль припинить транзит газу до Європи через Україну, то це розв'яже російській владі руки в питанні повномасштабної війни проти Києва. Про це в інтерв'ю розповів керівник держкомпанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко західному виданню Financial Times.

Запуск газопроводу "Північний потік-2", говорить він, зробить позиції офіційного Києва набагато більш вразливими.

За його словами, Росія вже використовувала газопровід в якості зброї, нібито перекривши постачання газу в Європу. Він також висловив упевненість, що "Північний потік-2" зробить Україну дуже вразливою для повномасштабного російського вторгнення – адже стримуючий фактор буде усунутий.

"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією і Україною з усіма її наслідками", − заявив Вітренко.

Крім того, на думку чиновника, вимоги, які Росія висуває до Німеччини і прагнення до політичних поступок на переговорах про новий газовий контракт з урядом Молдови є підставами для всеєвропейських санкцій проти "Північного потоку-2".

Реклама

США і Німеччина 21 липня зробили заяву про угоді за проектом Північний потік-2. Згідно з домовленостями, Німеччина повинна посприяти у продовженні російсько-українського газового контракту на транзит палива до Європи. Також Берлін повинен буде ввести санкції проти Росії в тому випадку, якщо Москва буде використовувати СП-2 в якості зброї проти України.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що Декларація Берліна і Вашингтона по СП-2 не надає гарантій Києву в питанні подальшого продовження транспортування газу до Європи. Однак навіть якщо труба залишиться "порожньою", Газпром за чинним контрактом буде платити Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року.

Пізніше у ФРН призначили Уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзе. Берлін почав виконувати свої зобов'язання, пов'язані з угодою США і Німеччини по Північному потоку-2. У Німеччині ставлять перед собою завдання продовження російсько-українського транзитного договору на вигідних для всіх умовах на термін до 10 років.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що компанія готова до пролонгації договори з Газпромом на транзит газу до Європи. Однак з умовою збереження тих обсягів палива, які зараз йдуть в ЄС через територію України згідно з діючими контрактами.

Крім того, Вітренко не виключив, що після запуску СП - 2 Росія може повністю зупинити прокачування газу в Європу через Україну.