РФ зарубає постачання газу до ЄС, допоки не буде ПП-2: Москва обрушилася критикою на ГТС України

Використовувати українську ГТС для постачань до Європи небезпечно - російський дипломат / УНІАН

Постачання газу до Європи підуть газопроводом Північний потік-2 після того, як проект остаточно отримає дозвіл на роботу від Німеччини. Росія не забезпечить додаткове прокачування газу до ЄС у тому випадку, якщо ФРН не ухвалить рішення оперативно. Газпром вже постачає до країн Європи 10% газу понад контрактні зобов'язання, проте не прокачуватиме додаткові обсяги палива через, мовляв, "небезпеку використання ГТС України". Про це заявив російський посол у Великобританії Андрій Келін.

У інтерв'ю ВВС він розповів про те, що трубопровід ПП-2 вже готовий до введення до експлуатації. Залишилося отримати дозвіл від Німеччини.

Читайте такжеШантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо ПП-2 при Байдені"Факт у тому, що трубопровід "Північний потік-2" існує, він готовий, він підготовлений до використання, і ми очікуємо остаточного рішення від Німеччини", - сказав він, додавши, що після запуску проекту газ піде до Європи вже новою магістраллю.

У відповідь на питання про те, чи збільшить Росія транспортування газу до Європи у тому випадку, якщо Берлін не ухвалить рішення в оперативному порядку, він сказав, що росіяни вже постачають на 10% більше палива до ЄС понад контрактні зобов'язання, але не збільшуватимуть обсяги постачань палива через нібито небезпеку прокачування газу шляхом газотранспортної системи України.

"Як ми розуміємо, більшого ми зробити не можемо, тому що обладнання цього трубопроводу ніколи не проходило модернізацію і реконструкцію, тому використовувати його просто небезпечно", - підкреслив Андрій Келін.

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Шантаж Газпромом Європи і запуск ПП-2

Газовий ринок Євросоюзу з початку серпня зіткнувся із затяжною кризою. Ціни на газ у Європі стрімко зростали і регулярно досягали рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів досягла позначки 1924 долара за одну тисячу кубометрів газу.

Президент Росії Володимир Путін того ж дня, 6 жовтня, сказав, що Газпром може збільшити прокачування газу до Європи на 15%. Після такої заяви ціна на паливо різко знизилася до 980 доларів за тисячу кубічних метрів газу.

Газова криза у Європі обумовлена, у тому числі, низькими запасами газу в підземних сховищах після холодної зими і позицією Газпрому, який на тлі запуску ПП-2 вирішив відмовитися від додаткового прокачування палива через ГТС України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, на поточний рік росіяни забронювали менше потужностей для постачань газу до ЄС, а наразі й зовсім поставили Європі ультиматум: або газ дешевшає, а ПП-2 починає працювати, або паливо буде дорогим, а додаткових постачань через ГТС України очікувати не слід.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі - це результат політики Газпрому. Росіяни торгуються за преференції для сертифікації Північного потоку-2.

14 жовтня російський віцепрем'єр Олександр Новак зробив заяву про те, що ПП-2 буде готовий до запуску вже у найближчі дні.

Журналісти Politico повідомили, що адміністрація Байдена не перешкоджатиме введенню до експлуатації Північного потоку-2, на чому наполягає Конгрес. Згідно з джерелами журналістів, санкцій проти трубопроводу Газпрому за каденції Байдена не буде.