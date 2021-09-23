УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гроші

Газпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли Путіну

23 сентября 2021, 20:33

Кремль прямо шантажує Європу, тому не слід очікувати додаткових постачань російського газу до країн ЄС, сказав Юрій Вітренко.

Газпром
Газпром платитиме гроші Україні за транзит газу навіть після запуску Північного потоку-2, - Вітренко / Reuters

Корпорація Газпром може припинити прокачування газу через Україну до країн Європи після того, як запрацює Північний потік-2. При цьому Москва продовжить платити Києву навіть у разі відсутності транзиту палива. Президент РФ Володимир Путін казав про те, що умовою збереження транзиту є намір Європи купувати більше газу, тоді як таких контрактів наразы немає. Проте ці слова не відповідають дійсності, сказав глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Як повідомляє пресслужба Нафтогазу, він заявив про те, що Газпром після введення до експлуатації Північного потоку-2 може припинити постачання газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Втім, контракт між компаніями укладено за формулою "качай або сплачуй", тому росіяни до закінчення договору сплачуватимуть за послуги української ГТС.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Тобто можна платити і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту із запуском "Північного потоку-2" може й не бути", - сказав Вітренко.

Крім того, за його словами, росіяни, як і раніше, відмовляються реалізувати додаткове прокачування газу через Україну до ЄС, тому країни Європи, як і раніше, стикатимуться з дефіцитом палива і високими цінами.

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу у Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора рази. Як наслідок - ціни на газ у Європі б'ють рекорди", - додав глава компанії.

Реклама

Дивіться відео ТСН - хто у Європі зацікавлений у запуску СП-2

Крім того, він піддав критиці слова російського президента Володимира Путіна, який раніше заявляв, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну і після 2024 року у тому випадку, якщо Європа купуватиме більше палива. За словами Путіна, таких контрактів у Газпрому немає.

За словами Вітренка, ці слова не відповідають дійсності.

"Для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, проблема полягає в тому, що у Європі відмовляються купувати газ. Це не правда", - запевнив глава НАК Нафтогаз.Читайте такжеКрах СП-2 і перезапуск ГТС: в Україні назвали ударний сценарій щодо трубопроводу Газпрому

Крім того, він також уточнив, що Газпром зловживає своєю монополією на газовому ринку Європи і продовжує використовувати паливо в якості геополітичної зброї.

"Газпром" не грає за європейськими правилами і продовжує використовувати газ у якості геополітичної зброї проти Європи та України", - підкреслив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін під час перемовин з канцлерклю ФРН Ангелою Меркель 20 серпня сказав, що Росія збереже прокачування газу через українську ГТС до країн Євросоюзу у тому випадку, якщо європейські країни закуповуватимуть більше обсягів газу. Але він уточнив, що у росіян таких контрактів з Європою немає.

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ територією України. Але ми повинні зрозуміти, на який термін, в якому обсязі, а для цього ми повинні отримати відповідь у тому числі від наших європейських партнерів: скільки ж вони у нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контрактів на постачання нашим споживачам у Європі", - заявив Путін.

Зростання цін на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

Газовий ринок Європи занурився в кризу. Ціна на тисячу кубометрів газу в ЄС б'є рекорди, а 16 вересня вартість палива наблизилася до показника 1 000 доларів. Це максимальне зростання цін за останні 13 років. У європейських сховищах газу спостерігається дефіцит палива, а Газпром в ситуації з майбутнім запуском СП-2 відмовляється прокачувати додаткові обсяги шляхом ГТС України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи. За його словами, на 2021 рік росіяни для транзиту газу до ЄС шляхом української ГТС забронювали на 20 мільярдів палива менше, ніж минулого року. Наразі Газпром й зовсім поставив ультиматум Європі: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива, у тому числі і через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ у Європі спровоковане політикою Газпрому, який торгується перед введенням до експлуатації Північного потоку-2.

10 вересня голова правління Газпрому Олексій Міллер сказав про те, що трубопровід СП-2 добудовано. Роботи були завершені о 8:45 за Києвом.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль сказала, що Північний потік-2 не почне роботу в тестовому режимі вже з 1 жовтня. Причиною тому є сертифікація газопроводу, яка може затягнутися.

15 вересня Олексій Міллер заявив, що перших постачань газу добудованою магістраллю Північний потік-2 з 1 жовтня не буде.

viber
Нафтогаз Юрій Вітренко ГТС Володимир Путін Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Газпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли Путіну». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'яНазвано кімнатні рослини, які найкорисніші для здоров'я Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспортНові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять