Між Україною та РФ вибухнула газова війна: Газпром готовий повністю обрубати постачання газу ГТС

Росія може припинити транзит газу через Україну за рішенням Газпрому - ОДТСУ / УНІАН

Росія систематично знижує обсяги постачань газу до Європи через територію України. Прокачування палива шляхом української ГТС з 1 жовтня знизилися до 86 мільйонів кубічних метрів на добу, а з 1 листопада й зовсім знизилися до 57 млн. куб. м. Навіть за жовтневих обсягів постачань газу, росіяни до кінця травня недопоставлять до Європи близько 5 мільярдів кубометрів газу. За рішенням Газпрому транзит газу через Україну може припинитися фактично в будь-який момент. Про це заявив керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що незважаючи на заяви російської влади, обсяги транзиту газу з Росії до Євросоюзу постійно знижуються.

"Незважаючи на гучні заяви обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується... з 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн кубометрів на добу", - сказав Макогон.

За його словами, з 1 жовтня показники транзиту знизилися до 86 мільйонів кубометрів на добу, у той час, коли Газпром продовжував оплачувати потужність прокачування 109 мільйонів кубометрів. Навіть за жовтневих обсягів прокачування газу росіяни недопоставлять до Європи близько 5 мільярдів кубометрів палива.читайте такожСплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку

В ОГТСУ уточнили, що постачання газу через Україну й зовсім можуть припинитися в будь-який момент.

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"Можемо і завтра (піти транзитом в нуль)...вирішує Газпром", - підкреслив Сергій Макогон в коментарі до свого посту у відповідь на питання економіста Сергія Фурси.

Шантаж Газпромом Європи через ПП-2 і транзит газу через Україну

Євросоюз з початку серпня зіткнувся з серйозною газовою кризою. Ціна на газ у Європі стрімко пішла вгору і регулярно била нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива склала 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити постачання газу до Європи на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів.

Газова криза у Європі продиктована певними причинами, серед яких виділяють два моменти: низький запас палива в підземних газових сховищах після торішньої холодної зими, і відмова Газпрому в таких умовах збільшувати прокачування газу через Україну на тлі підготовки до запуску газопроводу Північний потік-2, за яким газ піде в обхід української держави.читайте такожКулеба розповів, що очкує на РФ після зупинки транзиту газу через Україну

США і Німеччина ще в липні домовилися щодо угоди про проект Північний потік-2, яка передбачає компенсації Україні, пов'язані із запуском російського газопроводу. ФРН зобов'язується посприяти продовженню договору щодо транзиту газу з РФ через територію української держави на 10 років. Якщо Москва використовуватиме газ як зброю, Берлін повинен буде впровадити національні санкції проти Росії.

Директор компанії-оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон стверджував, що декларація США і ФРН щодо ПП-2 не надає будь-яких гарантій Києву. Втім, навіть якщо українська ГТС залишиться "порожньою", то Газпром все одно щорічно платитиме Україні по 1,3 мільярда доларів до 2024 року – коли завершиться контракт Газпрому і Нафтогазу.

У Німеччині заявляли про початок виконання своїх зобов'язань перед Україною щодо Північного потоку-2. Берлін призначив спецпредставника з питання транзиту російського газу через Україну і ставить перед собою завдання забезпечення продовження контракту Москви та Києва на термін до 10 років.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що компанія готова продовжити контракт з Газпромом у тому випадку, якщо ті обсяги газу, які наразі прокачуються через територію України до Європи, збережуться і в майбутньому.

При цьому Вітренко припустив ситуацію, за якої Росія після запуску Північного потоку-2 повністю припинить транзит газу через Україну до Європи.