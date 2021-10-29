Газпром за вказівкою Путіна накрутить закачування до ПСГ: у Європі різко знизилася ціна на газ

Ціна на газ у Європі знизилася після заяв з Росії про плани щодо наповнення паливом європейських газових сховищ Газпрому / Reuters

Біржова ціна на газ у Європі у п'ятницю, 29 жовтня, знижувалася до позначки нижче 800 доларів за одну тисячу кубометрів палива. Ціна досягла мінімуму з 17 вересня. Зниження вартості палива пов'язують з планами Росії щодо збільшення прокачування палива до європейських газових сховищ Газпрому.

Згідно з даними ICE Futures, ціна грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах під час торговельної сесії 29 жовтня знижувалася до 796 доларів за тисячу кубометрів газу, або 66,375 мегават-годину.

Увечері ціна знову піднялася до показника в трохи більше 800 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу (68,5 мегават-годину).

Чому знизилася ціна на газ у Європі

Зниження біржової ціни на газ в ЄС пов'язують з тим, що президент РФ Володимир Путін 27 жовтня доручив Газпрому після 8 листопада, коли будуть завершені роботи з наповнення газом російських сховищ, почати заповнення паливом підземних сховищ Газпрому у Європі.

"Я вас прошу після того, як ви закінчите роботу щодо закачування до підземних сховищ газу у Росії, до 8-го листопада, почати плавну і планову роботу з підвищення обсягу газу в ваших ПСГ у Європі - у Австрії та Німеччині", - цитує звернення Путіна до глави Газпрому Міллера пресслужба Кремля.

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Журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляли, що Росія планує знизити ціни на газ для Європи на 60% - до 300-400 доларів за тисячу кубометрів. Як стверджували співрозмовники видання, Газпрому треба зберегти контроль над газовим ринком ЄС, оскільки за подальшої високої ціни росіяни можуть зіткнутися з падінням попиту на російський газ.

Газова криза у Європі

Ринок газу в ЄС занурився в кризу на початку серпня поточного року. Ціна на газ у Європі стала зростати стрімкими темпами і досягала рекордних показників. Як відомо, 6 жовтня вартість однієї тисячі кубометрів палива на біржах досягла позначки в 1924 долара.

Президент Росії Володимир Путін того ж дня сказав, що Росія готова збільшити прокачування газу до Європи на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів за тисячу кубометрів.читайте такожЄвропі взимку загрожують величезні збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

Експерт у сфері енергетики Михайло Крутихін вважає, що заяви про катастрофічну ситуацію з газом у Європі можуть бути перебільшенням. У низці країн достатньо запасів палива, а паніка, за його словами, роздута Газпромом. Росіяни на тлі об'єктивної енергетичної кризи у Європі відмовилися від додаткових постачань газу через Україну, почали відбір газу зі своїх європейських ПСГ і скоротили діючі обсяги прокачування палива.

Шантаж Газпрому і запуск трубопроводу Північний потік-2

Газова криза в ЄС викликана низкою факторів, серед них - низькі запаси палива в підземних сховищах Європи і позиція корпорації Газпром, яка відмовляється від додаткових постачань газу до європейських країн через ГТС України. Росія очікує на запуск свого газопроводу ПП-2, який постачатиме газ в обхід української території.читайте такожУкраїна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Росія шантажує Європу газовим питанням. За словами керівника української державної компанії, росіяни на 2021 рік заздалегідь забронювали менше потужностей української ГТС для постачань газу до ЄС. Наразі Газпром поставив ультиматум Європі: або дешевий газ і постачання через Північний потік-2, або проблеми з паливом і його транспортуванням шляхом України.

У компанії-операторі ГТС сказали, що ціни на газ у Європі пов'язані з політикою компанії Газпром, яка намагається виторгувати преференції в процесі сертифікації магістралі Північний потік-2.