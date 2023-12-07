Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

Глава Білого дому заявив, що "ставки занадто високі, а наслідки - занадто значні для політичних ігор".

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Законопроект про виділення допомоги Україні не пройшов процедурне голосування в Сенаті США / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Для винесення законопроекту на голосування він повинен був отримати хоча б 60 з 100 голосів. "За" проголосували лише 49 сенаторів. Таким чином, документ не зміг отримати 60 голосів, необхідних для того, щоб мати можливість розпочати дебати щодо законопроекту.

Проти законопроекту проголосували всі республіканці, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

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Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це політичним шантажем.

Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроект про надання додаткових грошей на забезпечення національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, глава Білого дому зазначив, що ставки занадто високі.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький та простий. Ставки занадто високі, а наслідки - занадто значні для політичних ігор", - написав він у соцмережі X (Twitter).

Військова допомога Україні від США

20 жовтня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США із запитом майже на 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США. Найбільший запит Байдена в цьому пакеті – понад 61 мільярд доларів – передбачений для України.

Крім того, Байден також закликав виділити додатково 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, ще 2 мільярди доларів для безпеки Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону і трохи понад 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

Сенатори Демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде виступати за те, щоб його партія голосувала проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Політик наполягає, що допомога повинна бути пов'язана з поліпшенням безпеки на південному кордоні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

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