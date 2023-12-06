"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

В України закінчуються кошти, потрібно забезпечити їй допомогу для відбиття російської військової агресії, сказала глава Мінфіну США Джанет Йеллен.

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Конгрес США повинен схвалити допомогу Україні - Мінфін / Колаж: Главред, фото: 241-ша ОБрТрО, Офіс президента України

Якщо Конгрес США не схвалить новий пакет допомоги для України, Штати будуть відповідальні за поразку держави у війні з агресором Росією. В України закінчуються гроші, які витрачаються на армію і соціальне забезпечення. Про це заявила американська міністерка фінансів Джанет Йеллен.

Як повідомляє Reuters, вона сказала про те, що Сполучені Штати "будуть відповідальні за поразку України" у разі ненадання їй допомоги.

"Я обговорювала це з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, що вони усвідомлюють, наскільки жахлива ця ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо", - зазначила Йеллен. відео дня

Міністр акцентувала увагу на тому, що в України закінчуються гроші, які йдуть на армію і соціальні виплати.

"В України просто закінчуються гроші. Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, які вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим і оборону, і у них не було б ані шкіл, ані лікарень, ані служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх", - підкреслила Джаннет Йеллен.

Допомога США Україні

Журналіст The Washington Post раніше написали, що Сенат 6 грудня повинен розглянути пакет законопроектів на суму 110 мільярдів доларів, які підуть, в основному, на допомогу Україні, а також Ізраїлю. Ймовірно, доки ініціативу не проголосують, оскільки демократи і республіканці не можуть узгодити питання, пов'язані з південним американським кордоном.

Президент Джо Байден назвав "абсолютним божевіллям" ситуацію зі зривом фінансової допомоги України. За його словами, Білий дім доб'ється продовження підтримки Києва.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна ризикує програти війну, якщо Конгрес США не схвалить продовження допомоги. Він акцентував увагу на тому, що у Києва є плани щодо подальшого звільнення своїх територій.

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