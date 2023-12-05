УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Україна ризикує програти війну": Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2023, 23:14
Якщо Конгрес США не виділить Україні новий пакет військової допомоги, то ЗСУ можуть залишитися без можливості звільнити окуповані території.
Єрмак, ВСУ
Україна ризикуватиме програти у війні, якщо США не дадуть допомогу / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Україна опиниться перед реальним ризиком програти війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Статися це може у випадку, якщо США так і не проголосують за виділення нового пакету військової допомоги Україні. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Голос Америки.

Також через це може статися так, що ЗСУ просто не матимуть можливості звільнити окуповані території.

"І, звичайно, це унеможливить продовження зусиль зі звільнення (українських територій) і створить великий ризик програти цю війну ... Звичайно, без цієї прямої бюджетної підтримки буде важко залишатися на тих же позиціях, щоб люди дійсно вижили у ситуації, коли війна триватиме", – сказав Єрмак.

відео дня

Єрмак закликає Конгрес США якомога швидше проголосувати за виділення допомоги. Він також акцентував увагу на те, що у Києва є план на наступний рік.

"У нас дійсно є план, і цей план... включає військові операції... включає дипломатичну діяльність і, звичайно, включає нашу співпрацю в сфері комунікацій та інформації", – сказав він.

Військова допомога Україні від США

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Андрій Єрмак
Реклама

Головне за день

Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач

Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач

00:03 Україна
"Україна ризикує програти війну": Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу

"Україна ризикує програти війну": Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу

23:14 Політика
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США: що відомо

Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США: що відомо

22:19 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:35

Тарас Тополя з закривавленою головою показав фото з місця ДТП

00:03

Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач

05 грудня, вівторок
23:14

"Україна ризикує програти війну": Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу

23:00

У Росії померла солістка популярної радянської групиВідео

22:58

Допомога для України під загрозою: експерт назвав головну причину суперечок в США

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
22:24

Зневажає: росЗМІ назвали співачку, яка ненавидить Лорак

22:19

Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США: що відомо

22:07

ЗСУ показали зворушливий ролик до Дня Збройних сил та Святого Миколая, створений волонтерами

22:00

Після бурі почнеться новий шторм: коли країну накриє нова магнітна буря

Реклама
21:53

У Росії визнали "м'ясні штурми" ЗС РФ під Авдіївкою: місто хочуть захопити до Нового року

21:46

Чи буде відставка Залужного: в Офісі президента поставили крапку в цьому питанні

21:34

Ворог уважно стежить: ЗСУ закликали не проводити масових святкувань

21:28

Помер українська зірка фільму "Д'Артаньян і три мушкетери" Сергій Кустов

21:07

Зверніть увагу на ваші руки: таємні знаки, що можуть попередити про бідуВідео

20:54

Українським військовим подарують квартири: Зеленський розповів, хто саме їх отримає

20:46

Російський Су-24 "не пережив" атаку на Одеську область: окупанти шукають екіпаж

20:19

Тепер не тільки особисто під розписку: в Україні хочуть вручати повістки по-новому

20:04

"Рішення буде в найближчі дні": експерт анонсував виведення військ з Авдіївки

19:33

Сильне похолодання і сніг: де в Україні вріже -14

19:25

"Цілувала в різні місця": Путін зганьбився історією про свою матір

Реклама
19:18

Буде клянчити допомогу: Путін поїде в Саудівську Аравію і ОАЕ

19:10

Чому виграти цю війну буде вкрай дорого і довгоПогляд

19:05

Святковий прайс українських артистів на Новий Рік-2024: що входить в ціну

18:55

Полегшить роботу ТЦК: українців хочуть зобов'язати носити з собою військовий квиток

18:09

Біллі Айліш зробила камінг-аут

18:06

По колоні російських окупантів "прилетів" HIMARS, майже всі "задвохсотились"Відео

17:59

"Вб'ють" ваше авто: ТОП-5 шкідливих лайфхаків у зимовому догляді за автомобілем

17:54

Чекає жахливий аврал і безгрошів'я: астролог назвав 4 невдах грудня 2023 рокуВідео

17:50

Захоплення росіянами Мар'їнки: в ЗСУ відповіли на заяви пропагандистів

17:30

Як швидко просушити промокле взуття: ці прості способи врятують потрібні речіВідео

17:26

Жеваго намагається встановити контроль над шинним заводом "Росава" та "Білоцерківською ТЕЦ" - ЗМІ

17:24

Потужні вибухи в Криму: СБУ атакувала безпілотниками військові об'єкти РФ - ЗМІ

17:09

Київстар ТБ відкрив безкоштовний доступ до телеканалів 1+1 media на весь грудень

17:04

Як заощадити на опаленні дровами: професіонал назвав 3 хитрощі

16:57

Польща отримала демарш від країн Балтії через блокаду кордону з Україною

16:51

Одна з країн ЄС серйозно посилить правила для біженців з України

16:50

Кращий лайфхак для холодів: імунолог розповіла, як не захворіти взимку

16:34

Favbet патронує роту ударних БпЛА "Фаворит" під командуванням Дениса Перча реклама

16:27

Сімейних проблем більше не буде: що варто зробити 6 грудня

16:11

Це зможе переломити ситуацію в Авдіївці: екскомандир "Айдару" назвав 2 варіанти

Реклама
15:50

Віра Брежнєва втратила бізнес в Росії

15:47

"Ще дуже далеко": словацький міністр не може уявити собі членство України в ЄС

15:45

Орбан погрожує зірвати саміт Україна-ЄС: союзу не вдається згладити напруженість

15:29

"Це стосується і жінок": Безугла закликала мобілізувати волонтерів на фронт

15:28

Одна з країн світу стала найбільшим постачальником 155 мм снарядів ЗСУ

15:17

Анна Різатдінова побалувалася в ліжку в розстебнутих джинсахВідео

15:08

Міка Ньютон з чоловіком-американцем повертається до України

15:02

Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ під Авдіївкою - Барабаш

15:00

Гороскоп на грудень-2023 для всіх знаків: кому пощастить перед Новим рокомЕксклюзив

14:59

Втрати дуже великі: нові деталі розгрому росіян під Куп'янськом - ЗСУ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти