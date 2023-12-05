"Україна ризикує програти війну": Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу

Якщо Конгрес США не виділить Україні новий пакет військової допомоги, то ЗСУ можуть залишитися без можливості звільнити окуповані території.

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Україна ризикуватиме програти у війні, якщо США не дадуть допомогу / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Україна опиниться перед реальним ризиком програти війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Статися це може у випадку, якщо США так і не проголосують за виділення нового пакету військової допомоги Україні. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Голос Америки.

Також через це може статися так, що ЗСУ просто не матимуть можливості звільнити окуповані території.

"І, звичайно, це унеможливить продовження зусиль зі звільнення (українських територій) і створить великий ризик програти цю війну ... Звичайно, без цієї прямої бюджетної підтримки буде важко залишатися на тих же позиціях, щоб люди дійсно вижили у ситуації, коли війна триватиме", – сказав Єрмак. відео дня

Єрмак закликає Конгрес США якомога швидше проголосувати за виділення допомоги. Він також акцентував увагу на те, що у Києва є план на наступний рік.

"У нас дійсно є план, і цей план... включає військові операції... включає дипломатичну діяльність і, звичайно, включає нашу співпрацю в сфері комунікацій та інформації", – сказав він.

Військова допомога Україні від США

Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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