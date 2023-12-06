США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні: що ввійшло

Сполучені Штати нададуть новий пакет зброї та обладнання для підтримки України.

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США нададуть новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 6 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив державний секретар США, Ентоні Блінкен.

Адміністрація Байдена оголосила про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні. Про це Байден оголосив під час свого виступу в Конгресі сьогодні.

"Допомога Україні в захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього сприяє інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", - зазаначили в адміністрації президента США. відео дня

У рамках пакету допомоги надається широкий спектр боєприпасів та обладнання. До нього входять додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, обладнання для захисту критично важливих національних інфраструктура, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

"Поки Росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки та вивівши свої сили з України, Сполученим Штатам важливо продовжувати керувати коаліцією, яку ми побудували з понад 50 країн, які твердо підтримують Україну", - йдеться у повідомленні.

Для підтримки України в боротьбі проти російської агресії Сполученим Штатам важливо вести коаліцію з понад 50 країн, які стоять на боці України. Але без схвалення Конгресом додаткового фінансування національної безпеки, цей пакет може стати одним з останніх заходів допомоги.

Проблеми з допомогою Україні

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США повідомили, що залишилося 5,9 мільярда доларів для військової допомоги Україні. Речник Пентагону Пет Райдер підкреслив, що без додаткового фінансування від Міноборони США не зможуть підтримувати поточний рівень допомоги Україні.

В той же час американський держсекретар Ентоні Блінкен висловив обурення можливим припиненням підтримки України та попередив, що це створить небезпечну ситуацію, де Росія отримає можливість діяти безкарно. Блінкен закликає не допустити поразки України, оскільки це може відкрити двері агресії Росії по всьому світу.

Також Білий дім попередив Конгрес про надзвичайну потребу в рішенні щодо допомоги Україні. Однак, лідер республіканців у Сенаті, Мітч Макконнелл, оголосив про плани своєї партії голосувати проти надання додаткової підтримки Україні та Ізраїлю.

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