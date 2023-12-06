Лідер республіканців у Сенаті закликав голосувати проти виділення допомоги Києву

Мітч Макконнелл наполягає, що допомога повинна бути пов'язана з поліпшенням безпеки на південному кордоні.

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Мітч Макконнелл виступатиме проти голосування за допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com, defense.gov

Білий дім попередив Конгрес, що допомога Україні закінчується, тому необхідно ухвалити термінове рішення. Однак лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме за те, щоб його партія голосувала проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Політик наполягає, що допомога повинна бути пов'язана з поліпшенням безпеки на кордоні, пише видання ABC News.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що республіканці сподіваються "в останній раз заявити", що вони "наполягають на істотних змінах" в заходах по південному кордоні.

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На думку республіканців, заблокувавши просування законопроекту, вони покажуть демократам, наскільки серйозно ставляться до своїх вимог і змусять учасників переговорів повернутися за стіл переговорів.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у тому, що вони взяли допомогу Україні в заручники через їхні вимоги змінити прикордонну політику.

Зазначимо, раніше Мітч МакКоннелл виступав за включення допомоги Україні в пакет національної безпеки разом з допомогою Ізраїлю.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і показати реальні наслідки тиранам, які тероризують народ України та Ізраїлю. І прямо зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу", – заявляв він.

Відстрочка допомоги США може призвести до програшу України у війні - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в Американському інституті миру у Вашингтоні заявив, що відстрочка американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти РФ.

Якщо допомога Україні, яка зараз обговорюється в Конгресі США, буде відкладена, українські сили ризикують залишитися в тому положенні, в якому перебувають зараз. Це "створює великий ризик програти цю війну".

За словами Єрмака, для України зараз "критично важливо", щоб рішення про виділення допомоги було ухвалено якомога швидше.

Що кажуть у МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 грудня заявив, що Україна працює "на всіх рівнях", щоб Конгрес США якомога швидше схвалив додаткове фінансування.

Кулеба розповів, що минулого тижня поспілкувався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях міністерської зустрічі НАТО. Зокрема, йшлося про виділення допомоги Україні.

"Добра частина цієї розмови була присвячена цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, дає надію", — сказав глава МЗС України.

Військова допомога США Україні

Напередодні демократи в Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Законопроект винесуть на перше процедурне голосування в середу.

Республіканці наполягають на більш посилених заходах щодо захисту кордону, ніж передбачає представлений документ.

Зокрема, республіканці вимагають посилити вимоги, щоб зупинити міграцію навіть шляхом порушення гуманітарних зобов'язань США. У свою чергу, демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Радник президента США Джо Байден з питань безпеки Джейк Салліван заявив 5 грудня, що поставки військової допомоги Україні від США можуть припинитися. Відбудеться це у випадку, якщо Конгрес США не схвалить фінансування.

Раніше заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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