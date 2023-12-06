Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт: чи отримає Україна допомогу

Сенатори Демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю.

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Військова допомога Україні від США / колаж: Главред, фото: ОПУ, Капітал

Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Крім того, документ також передбачає виділення $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, з яких 4 млрд планується скерувати на протиракетну оборону, а $1,2 млрд - на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь", передає The Hill.

Там також згадується про $43,6 млрд на збільшення виробничих потужностей Ізраїлю щодо озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

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Серед положень, які демократи виділили в пакеті є виділення приблизно $1,4 млрд доларів на найм команд суддів з питань імміграції, включаючи помічників адвокатів, юристів, помічників юристів, судових адміністраторів, перекладачів та іншого допоміжного персоналу.

Крім того, законопроєкт виділяє сотні мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на вирішення проблеми нестачі зібраних у мігрантів зразків ДНК, що були затримані прикордонним патрулем США, а також на посилення лабораторного аналізу Адміністрацією з контролю за наркотиками зразків нелегального фентанілу для відстеження нелегальних поставок опіоїду назад до виробників.

Очікується, що документ буде винесено на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня. Водночас голосування за законопроєкт може провалитися, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту південного кордону.

Пакет допомоги від США

Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко для Главреда розповів, що є проблема у скороченні бюджетної допомоги, через що доведеться шукати гроші на соціальні виплати.

"6 грудня Сенат США має провести голосування щодо виділення пакету додаткового фінансування на 2024 рік для України. Кожна зі сторін наполягає на своєму законопроекті, і біда в тому, що вони не хочуть чути аргументів іншої сторони. Але це принципово і для Байдена, і для республіканців. Байден вважає, що у разі погодження на позицію республіканців, його вважатимуть тим, хто програв. Республіканці вважають, якщо вони погодяться на пропозицію Байдена, то їх вважатимуть переможеними. І саме в цьому полягає головна проблема", - зазначив Фесенко.

сьогодні все впирається саме в пошук формального компромісу. Якщо його знайдуть - це означатиме, що проєкт допомоги проголосують.

Військова допомога США Україні: що відомо

Нагадаємо, що підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України. Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень або кількість підтримки України США, заявив представник Держдепу Деніел Сайзек.

Експерт назвав головну причину суперечок в США. За словами аналітика, бажання республіканців зробити умовою допомоги Україні самовбивчі для адміністрації Байдена кроки гальмує весь процес.

США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB. Україні доведеться почекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію бомб GLSDB, які США адаптували для завдання ударів на майже 160 км.

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