У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

Якщо Конгрес США не вирішить питання про допомогу Україні до різдвяних канікул, то його не розглядатимуть мінімум до середини січня 2024 року.

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Виділення допомоги Україні від США може затягнутися / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Якщо Конгрес США не вирішить питання про виділення додаткової допомоги Україні до різдвяних канікул, то це затягнеться надовго. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Він вважається, що в такому випадку питання про допомогу не розглядатиметься мінімум до середини січня 2024 року.

"Потім до нього можуть повернутися або придумати інші комбінації пакета. 2024 рік - рік виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Насправді це вже почалося, і, на превеликий жаль, у Сполучених Штатах у цій політичній боротьбі домінує логіка: "чим гірше мій опонент, тим краще". І парламентська опозиція в Конгресі теж дотримується цієї логіки", - говорить Горбач.

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Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач-політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 50 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Проблеми за допомогою України

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США повідомили, що залишилося 5,9 мільярда доларів для військової допомоги Україні. Речник Пентагону Пет Райдер підкреслив, що без додаткового фінансування від Міноборони США не зможуть підтримувати поточний рівень допомоги Україні.

В той же час американський держсекретар Ентоні Блінкен висловив обурення можливим припиненням підтримки України та попередив, що це створить небезпечну ситуацію, де Росія отримає можливість діяти безкарно. Блінкен закликає не допустити поразки України, оскільки це може відкрити двері агресії Росії по всьому світу.

Також Білий дім попередив Конгрес про надзвичайну потребу в рішенні щодо допомоги Україні. Однак, лідер республіканців у Сенаті, Мітч Макконнелл, оголосив про плани своєї партії голосувати проти надання додаткової підтримки Україні та Ізраїлю.

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