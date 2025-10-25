США готують нові санкції проти Росії - Reuters

Білий дім хоче, щоб європейські союзники зробили нові кроки проти Москви, включно з додатковими санкціями або митами.

Коротко:

Нові обмеження можуть торкнутися ключових сфер російської економіки

Трамп має намір взяти паузу на кілька тижнів і оцінити реакцію РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Про це 25 жовтня пише Reuters із посиланням на джерела.

Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки, ідеться в повідомленні. Американські чиновники дали зрозуміти європейським колегам, що підтримують використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів перші внутрішні переговори щодо використання російських активів, що зберігаються у США, для підтримки військових зусиль України, розповіли два джерела агентства.

За словами американського топ-чиновника, Білий дім хоче, щоб європейські союзники зробили нові кроки проти Москви, включно з додатковими санкціями або митами.

Водночас ще один співрозмовник Reuters із Білого дому стверджує, що Трамп має намір узяти паузу на кілька тижнів і оцінити реакцію РФ на останні американські заходи.

Законопроект США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про введення 500-відсоткового мита на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

США ввели санкції проти РФ - що відомо

Як писав Главред, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії.

Пізніше Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойла".

"При цьому санкції стосуються структур під контролем "Роснефти" і "Лукойлу" більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо", - зазначили в Міністерстві фінансів США.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що введення нових санкцій проти Росії не повинно було стати несподіванкою і не означає, що Вашингтон відмовляється від переговорів із Москвою.

