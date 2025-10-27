Нові санкції США проти Росії: Трамп заінтригував заявою

Трамп спілкувався з пресою на борту Air Force One.

https://glavred.net/world/novye-sankcii-ssha-protiv-rossii-tramp-zaintrigoval-zayavleniem-10709864.html Посилання скопійоване

Санкція США проти Росії / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

Трамп сказав, чи планує вводити нові санкції проти РФ

Він також відповів, чи має Євросоюз використати "заморожені" російські активи для оборони України

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про ймовірність запровадження нових санкцій проти країни-агресора Росії.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту Air Force One Трампа запитали, чи розглядає він введення нових санкцій проти Москви.

відео дня

"Скоро дізнаєтесь", - відповів американський лідер.

Трамп також сказав, що "не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів".

На уточнювальне питання, чи має ЄС використати заморожені російські активи, щоб допомогти сплатити оборону України, президент США сказав:

"Не знаю. Запитайте у ЄС. Я в це не втручаюся. Це їхнє рішення".

Санкції США проти РФ

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав, що нещодавні санкції США торкнулися двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл".

На його думку, Трамп залишив простір для посилення цих санкцій та поширення їх на інші російські компанії.

Зокрема, вважає експерт, можливий фінансовий тиск та вторинні санкції проти тих компаній і держав, які торгують із Росією чимось іншим.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Диктатор Володимир Путін охарактеризував нові санкції США як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Водночас, видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Читайте також:

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред