Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Нові санкції США проти Росії: Трамп заінтригував заявою

Марія Николишин
27 жовтня 2025, 11:45
260
Трамп спілкувався з пресою на борту Air Force One.
Нові санкції США проти Росії: Трамп заінтригував заявою
Санкція США проти Росії / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп сказав, чи планує вводити нові санкції проти РФ
  • Він також відповів, чи має Євросоюз використати "заморожені" російські активи для оборони України

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про ймовірність запровадження нових санкцій проти країни-агресора Росії.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту Air Force One Трампа запитали, чи розглядає він введення нових санкцій проти Москви.

відео дня

"Скоро дізнаєтесь", - відповів американський лідер.

Трамп також сказав, що "не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів".

На уточнювальне питання, чи має ЄС використати заморожені російські активи, щоб допомогти сплатити оборону України, президент США сказав:

"Не знаю. Запитайте у ЄС. Я в це не втручаюся. Це їхнє рішення".

Санкції США проти РФ

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав, що нещодавні санкції США торкнулися двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл".

На його думку, Трамп залишив простір для посилення цих санкцій та поширення їх на інші російські компанії.

Зокрема, вважає експерт, можливий фінансовий тиск та вторинні санкції проти тих компаній і держав, які торгують із Росією чимось іншим.

Нові санкції США проти Росії: Трамп заінтригував заявою
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Диктатор Володимир Путін охарактеризував нові санкції США як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Водночас, видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Читайте також:

Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп санкції США санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів: Зеленський розповів деталі

План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів: Зеленський розповів деталі

13:49Війна
15 Шахедів та купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

15 Шахедів та купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

13:43Війна
Палає в тилу окупантів: ССО вдарили по складу пального та нафтобазі на Луганщині (відео)

Палає в тилу окупантів: ССО вдарили по складу пального та нафтобазі на Луганщині (відео)

13:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Останні новини

14:02

"Як без нього жити далі": за що дружина Дизеля Яценка звинувачує себе після його смерті

14:01

Раз і назавжди: як відключити рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 жовтня: Овнам - хороші новини, Скорпіонам - успіх

13:49

План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів: Зеленський розповів деталі

13:43

15 Шахедів та купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБУ Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ
13:35

У Кремлі зізналися, навіщо РФ випробовує нові ядерні ракети

13:18

Палає в тилу окупантів: ССО вдарили по складу пального та нафтобазі на Луганщині (відео)

12:51

Відомого українського актора мобілізували: "Підтримуйте мою маму"

12:49

"Далі я сам": Міша Лебіга повідомив про страшне горе в сім'ї

Реклама
12:41

В Україні зросла вартість низки продуктів: скільки тепер доведеться платити

12:25

Конденсат на вікнах зникне назавжди: один продукт вирішить проблему

12:22

Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому: реакція України

12:21

Аварійні відключення повертаються: топ порад для українців, як врятувати техніку

12:09

Анну Кошмал та її доньку забрала швидка допомога посеред ночі - що сталося

11:45

Нові санкції США проти Росії: Трамп заінтригував заявою

11:29

"Паніка, мене трясе": що сталося під час пологів 47-річної ведучої

11:18

"Уже й не треба": Наталя Сумська прийняла остаточне рішення

11:06

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

11:01

Їх розмір важко уявити: на території України колись росли гриби-гігантиВідео

10:59

За бабусиним рецептом: рецепт квашеної капусти, яка виходить завжди

Реклама
10:53

Знайдіть подарункову картку серед пакетів: тільки 1% побачить її за 18 секунд

10:32

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

10:17

На 101 році життя: померла відома зірка Голлівуду

10:02

Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні популярний овоч став "золотим"

09:56

Понад 900 грн доплати: кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді

09:45

Як можна запалити лампочку без електрики: найпростіший спосібВідео

09:31

Китай будує нову світову валютну системуПогляд

09:22

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:18

"Така ганебна": Наталя Сумська потрапила в скандал через сина

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

09:15

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:12

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

08:41

Дедлайн до середини листопада: Путін хоче захопити ще одне українське місто

08:29

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

06:56

Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям

06:26

Травмовані всі: як соцмережі замінили українцям психологаПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 39 секунд знайти дві цифри

Реклама
04:56

Потрібно лише 15 секунд: секретний трюк, як зробити авокадо ідеально м'яким

04:25

Неймовірно, але реально: лайфхак, як закрити всі вікна авто без запалювання

03:45

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

03:03

Штраф на мільйони гривень: за що українці за кордоном можуть "влетіти в копієчку"

26 жовтня, неділя
23:32

Головна умова миру: Зеленський розкрив, який компроміс погодив Трамп

22:14

"Що робите в неділю": Терен пофліртував з учасницею нового сезону "Холостяка"

22:13

Москву атакують "добрі дрони": мешканці столиці рахують вибухиВідео

21:47

Як обігріти будинок за допомогою підвалу: унікальний спосіб зі США

21:26

У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в "Укренерго" оновили дані

21:01

Сюрпризи від Трампа, і не тільки: чого чекати даліПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти