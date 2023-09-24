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ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW

Юлія Куришко
24 вересня 2023, 08:55 оновлено 24 вересня, 09:19
810-та бригада російських морпіхів була знищена на півдні України.
ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW
ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 3 окрема штурмова бригада

В Інституті вивчення війни повідомили, що під час контрнаступу ЗСУ на заході Запорізької області знищили одне з формувань російських окупантів - 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

Аналітики ISW у зведенні посилаються на інформацію очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. В інтерв'ю The War Zone він заявив, що 810-та бригада російських морпіхів була "повністю розбита" на півдні України, її залишки відійшли, а на фронті їх замінили російські десантні частини.

"Опис статусу 810-ї бригади, наданий Будановим, найбільше відповідає доктринальному визначенню тактичної місії армії США "знищити": "фізично зробити ворожі сили боєздатними до тих пір, поки вони не будуть відновлені", - наголосили в ISW.

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Зазначається, що підрозділи 810-ї бригади діяли на Запорізькому напрямку від березня 2023 року, а від червня - на заході області, де триває український контрнаступ.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили. Контрнаступальні дії ЗСУ в районі Бахмута і на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.

ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового. На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах.

ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом. Російські окупанти потрапили у справжнє "пекло" під Бахмутом. Українські військові майстерно застосовують важке озброєння, яке постачає Захід.

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