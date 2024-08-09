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Зеленський скликав Ставку: обговорили дії ЗСУ на ділянках, з яких РФ била по Україні

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 19:04оновлено 9 серпня, 19:41
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Головнокомандувач ЗСУ доповів президенту щодо оборонних дій на ділянках, звідки Росія завдавала ударів по Україні.
Зеленський скликав Ставку: обговорили дії ЗСУ на ділянках, з яких РФ била по Україні
Україна провела результативні далекобійні спецоперації - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президдента, скріншот з відео

Українські захисники здійснили результативні далекобійні спецоперації. Головком ЗСУ доповів про оборонні дії ЗСУ на ділянках, з яких Росія завдає ударів по українській території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 серпня, після засідання Ставки з військовим керівництвом.

"Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території", - зазначив президент.

За його словами, на засіданні затвердили план посилення системи протиповітряної оборони, який має захистити людей, критичну інфраструктуру та військові об'єкти.

відео дня

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів Зеленському про нові терористичні загрози з боку Росії.

"Сьогодні були доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо перспектив найближчого часу, можливостей і завдань, які є у держави-терориста. Ми працюємо над подальшим обмеженням Росії вести цю війну", - розповів президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Зеленському про заходи комплексного захисту шкіл у співпраці з місцевими органами влади та громадами, зокрема щодо безпекових аспектів підготовки до нового навчального року.

Глава держави додав, що наприкінці заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Він розповів президенту про спеціальні далекобійні операції українських захисників, які, за словами Зеленського, "дуже результативні".

"Була доповідь щодо наших далекобійних дронів. Щодо застосування доповідав керівник СБУ Малюк. Дякую, хлопці, даякую за влучність! І нарощуємо цю спроможність. Це в нас уже реальна стратегічна галузь "оборонки" - галузь, яка працюватиме на Україну завжди", - наголосив глава держави.

Дивіться відео засідання Ставки:

Удари ЗСУ по цілях РФ - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у російському Липецьку прогриміли вибухи на військовому аеродромі. Місцева влада поскаржилась на "масовану атаку безпілотників" та активну роботу ППО.

Також воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ у Курській області РФ уразили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона. Його придбали за донати українців. Гелікоптер уразили у хвостову частину.

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області четвертий день тривають бої. За ці дні нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. За даними The Telegraph, цей наступ має три мети:

  • відвернути ресурси росіян від наступу в Донецькій області;
  • посіяти розбрат усередині РФ та показати росіянам, що війна може прийти до них;
  • можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

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