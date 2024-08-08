The Telegraph: операція в Курській області має три цілі

Україна не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області.

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Тривають бої в Курській області / Колаж Главреда. Фото: Агентство, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Протягом трьох діб атаки на Курську область нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. Цілком очевидно, що нинішній наступ переслідує три цілі, пише The Telegraph.

Перша ціль - відвернути увагу ресурсів російських сил від наступу в Донецькій області. Зазначається, що за останній тиждень ЗС РФ мали на цій ділянці успіхи в просуванні.

Друга ціль - посіяти розбрат всередині Росії та показати росіянам, що війна може прийти і до них.

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Журналісти нагадують, що протягом 2023 року російські добровольчі загони при ЗСУ неодноразово здійснювали "рейди" у прикордонні райони РФ. Нинішня операція є розширенням цих "рейдів".

Третя ціль - можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України і Росії. У цьому місці видання цитує радника президента Михайла Подоляка, який висловив схожу думку напередодні.

Бої в Курській області - головне

Третю добу тривають бої в Курській області. Росіяни скаржаться, що невідомі угруповання зайняли низку населених пунктів, зокрема важливі стратегічні об'єкти. Евакуація цивільних залишається під питанням.

І хоча Путін звинуватив ЗСУ у "масштабній провокації", Україна своєї участі в боях не підтверджувала.

Відомо, що в перші дні російські війська зазнали великих втрат, зокрема - в авіації та живій силі; десятки військових ЗС РФ здалися в полон у районі селища Суджа.

Станом на 8 серпня, за даними Інституту вивчення війни, невідомі сили просунулися до 10 км углиб РФ. З 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області.

Російські аналітики, зі свого боку, стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". До фірмового скіфського стилю належать, зокрема, "раптові рейди по тилах".

Що за місто Курськ? Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

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