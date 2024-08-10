'Просуваються професійно': в Раді вперше прокоментували бої в Курській області

ЗСУ "розвивають успіх" у Курській області Росії і завдають удару всіма засобами, заявив нардеп Роман Костенко.

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ЗСУ "розвивають успіх" і завдають удару всіма засобами / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, ISW, facebook.com/Роман Костенко

Українські військові "професійно просуваються" в Курській області Росії і завдають серйозних втрат ворогу. ЗСУ досягнули ефекту раптовості. Про це заявив народеп і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наші війська просуваються і завдають ураження противнику і найголовніше, що просуваються досить професійно. І я вже казав про це, ще раз повторюю, що, можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо єдина, коли не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби передавання інформації, був саме досягнутий ефект раптовості, якого досить складно в сучасній війні досягнути", - сказав він.

Костенко стверджує, що українські захисники знайшли найбільш вразливі місця в російських позиціях. За його словами, ЗСУ "розвивають успіх" і завдають удару окупантам усіма наявним ресурсами.

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Позиція Української влади

Донині представники влади та військові відкрито не підтверджували причетність України до операції в Курській області. Проте 9 серпня президент Зеленський натякнув на ситуацію у Курській області, зазначивши, що українські військові активно виконують свої завдання і поповнюють обмінний фонд. Останні три дні ці дії стали особливо результативними.

Напередодні президент України заслухав три доповіді від головкома ЗСУ. Зеленський заявив, що "українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю й повинна відчувати, що нею зроблено".

Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський поділився фотографією з підписом "Працюю у вихідному районі", що ймовірно, стосується ситуації на Сумщині.

Президент Зеленський провів 9 серпня засідання Ставки, де заслухав доповіді від військового керівництва. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про оборонні дії ЗСУ на ділянках, звідки Росія завдавала ударів по Україні.

Міжнародні партнери стримано коментують події на Курщині, зазначаючи, що Україна має право захищати свій суверенітет у спосіб, який вважає необхідним.

Бої у Курській області РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у прикордонних районах Курської області четвертий день тривають бої. За ці дні нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. За даними The Telegraph, цей наступ має три мети:

відвернути ресурси росіян від наступу в Донецькій області;

посіяти розбрат усередині РФ та показати росіянам, що війна може прийти до них;

можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Також аналітики ISW стверджують, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб у Курській області. Проникнення на територію Курської області відбулося через дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Крім цього, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що неподалік міста Суджі в Курській області РФ українські сили захопили склади боєприпасів, які мали використовувати для наступу на Сумську область. За його словами, українські військові планують не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції та будувати фортифікації.

Водночас у Курській області перекрили всі під'їзди до АЕС та ймовірно готують її оборону.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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