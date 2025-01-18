Болючий удар по найціннішому: ЗСУ уразили об'єкт у РФ - Генштаб

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- Захисники України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області
- На місці влучання виникла пожежа
Сьогодні вночі, 18 січня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно вразили важливу точку для армії окупантів. Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, під удар потрапила база "Роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області Росії.
"Дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа", - йдеться в заяві Генштабу.відео дня
У Генштабі також наголосили, що інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Однак один факт доказаний давно - ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора.
Удари по території Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, нещодавно в Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів - у районі нафтобази спалахнула потужна пожежа.
Згодом стало відомо про знищення специфічного пального РФ. Виявляється, це не простий бензин або керосин. Річ у тім, що для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.
Що цікаво, генерал армії України Микола Маломуж анонсував, що аеродромам РФ приготуватися. Для влучання в цілі РФ приготували далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети, ATACMS, Storm Shadow та SCALP EG.
Як Росія атакує Україну:
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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