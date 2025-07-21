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Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, метро: Київ пережив атаку РФ

Анна Ярославська
21 липня 2025, 09:39
112
У Солом'янському районі загинув чоловік. Осколкові поранення дістали п'ятеро людей, зокрема й 15-річна дівчина.
Наслідки нападу на Київ
Зафіксовано руйнування та падіння уламків у семи районах Києва / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

  • Окупанти атакували дронами та ракетами
  • У Києві є жертва та постраждалі
  • Зафіксовано руйнування та падіння уламків у семи районах столиці

Унаслідок атаки РФ на Київ у ніч на 21 липня загинула людина, є потерпілі, зокрема й неповнолітня дівчина. Подробиці нічного удару розкрили в Нацполіції.

Армія Росії атакувала столицю України ракетами і БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземну частину станції метро.

відео дня

Вибуховою хвилею було пошкоджено поліцейський автомобіль, екіпаж якого поспішав на виклик.

Станом на 8:30 зафіксовано руйнування і падіння уламків у семи районах міста: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

У Солом'янському районі загинув чоловік.

У Дарницькому районі осколкові поранення дістали п'ятеро людей віком від 36 до 55 років. Серед них - 15-річна дівчина.

У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору та надають психологічну допомогу.

  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС

Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, метро: Київ пережив атаку РФ
Ракета "Кинджал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи. Мер Руслан Марцінків заявив, що ударів було дуже багато. За його словами, це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення.

У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.

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