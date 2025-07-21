Удар на себе взяли три міста: нові подробиці нічної атаки РФ на Україну

Ви дізнаєтеся:
- Які міста та області постраждали від ракетно-дронової атаки
- Якою зброєю РФ била по Україні
У ніч на 21 липня російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по Україні. Попередньо відомо про серйозні наслідки. У кількох містах працюють екстрені служби.
Атака БпЛА триває понад 10 годин - з 21:00 неділі, 20 липня.
Як повідомляє моніторинговий канал monitor, окупанти застосували:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із району Саратовської області РФ;
- крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря з району рейду Анапа;
- балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23;
- аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";
- БпЛА типів "Шахед-Герань".
Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.
Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне
Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.
Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.
Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи.
"Ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За його словами, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури та постраждалі.
У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.
У Шевченківському районі Києва горів перший поверх будинку, одна людина поранена, ще одну - вдалося врятувати.
У Дніпровському районі горіли торгові споруди, у Дарницькому - гаражний кооператив і садок. Є наслідки у Святошинському районі.
Крім того, через ворожий обстріл у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська". Станція тимчасово не працюватиме на вхід і вихід. Про відновлення роботи повідомлять додатково.
Інші новини:
- Масовані удари РФ на паузі - чого злякався Путін і що змусить його закінчити війну
- Не просто пауза: експерт порадив готуватися до масованого удару РФ
- Удари по РФ стануть "більш відчутними" - Зеленський анонсував відповідь України
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред