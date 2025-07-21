Удар на себе взяли три міста: нові подробиці нічної атаки РФ на Україну

Атака тривала понад 10 годин. Є серйозні наслідки.

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РФ кілька разів за ніч піднімала в небо літаки Міг-31К / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС, Вікіпедія

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Які міста та області постраждали від ракетно-дронової атаки

Якою зброєю РФ била по Україні

У ніч на 21 липня російські окупанти завдали ракетно-дронового удару по Україні. Попередньо відомо про серйозні наслідки. У кількох містах працюють екстрені служби.

Атака БпЛА триває понад 10 годин - з 21:00 неділі, 20 липня.

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Як повідомляє моніторинговий канал monitor, окупанти застосували:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із району Саратовської області РФ;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря з району рейду Анапа;

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23;

аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";

БпЛА типів "Шахед-Герань".

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей.

​Ракета "Кинджал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи.

"Ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури та постраждалі.

У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.

У Шевченківському районі Києва горів перший поверх будинку, одна людина поранена, ще одну - вдалося врятувати.

У Дніпровському районі горіли торгові споруди, у Дарницькому - гаражний кооператив і садок. Є наслідки у Святошинському районі.

Крім того, через ворожий обстріл у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська". Станція тимчасово не працюватиме на вхід і вихід. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

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