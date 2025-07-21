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Москва готова завершити війну, але є умова: в ISW розкрили план Кремля

Юрій Берендій
21 липня 2025, 08:19
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Кремль імітує готовність до переговорів, але фактично не зацікавлений у завершенні війни без досягнення власних ультимативних цілей, зазначили в ISW.
Москва готова завершити війну, але є умова: в ISW розкрили план Кремля
Москва готова завершити війну, але є умова / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, kremlin.ru

Про що йдеться у звіті ISW:

  • У Кремлі заявили про готовність до мирних переговорів, але назвали умову
  • Москва не зацікавлена в реальних переговорах з Україною про мир

Російська влада продовжує демонструвати небажання завершувати війну проти України на умовах, що не враховують інтересів Кремля. Їх не влаштовують жодні домовленості, якщо вони не передбачають поступок з боку України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 20 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто готова оперативно розпочати переговори щодо закінчення війни РФ проти України, але лише за умови досягнення власних, "незмінних" цілей.

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Аналітики ISW зауважують, що Москва продовжує просувати наратив про необхідність ліквідації так званих "корінних причин" конфлікту — під цим вона традиційно розуміє "денацифікацію" і "демілітаризацію" України. Ці вимоги, як і раніше, містять заклики до зміни влади в Києві, припинення співпраці з НАТО, проголошення нейтралітету та позбавлення України можливості захищатися від майбутніх атак з боку Росії.

"Заяви Пєскова від 20 липня підкреслюють незмінну незацікавленість Кремля в сумлінних переговорах із Україною та його прагнення швидше затягнути війну", – продовжує оцінювати ISW.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України, використовуючи ракети та дрони. Через атаку по всій країні оголосили повітряну тривогу.

Вранці стало відомо про наслідки удару. У Києві одна людина загинула, ще кілька районів столиці зазнали пошкоджень. Про це повідомили в ДСНС.

Також вибухи пролунали в Івано-Франківську — незадовго до цього було зафіксовано зліт винищувача Міг-31К та пуски ракет типу "Кинджал".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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