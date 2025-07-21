РФ вдарила по Івано-Франківську 'Кинджалом': що відомо

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення.

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Міг-31К запустив ракети Кинджал по Україні / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

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В Івано-Франківську прогриміли вибухи

РФ запускала ракети "Кинджал"

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи. Перед цим стало відомо про зліт літака Міг-31К і пуски ракет "Кинджал".

За даними моніторингового каналу monitor, в інших областях чули конус Маха - хвилю стисненого повітря, що слідує за ракетою і розходиться за нею слідом.

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"Якщо ви чуєте такий "вибух", то ракета вже далеко в інших областях", - йдеться в повідомленні.

Що таке конус Маха / t.me/war_monitor

Вибух у місті підтвердив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення", - написав Марцінків у Telegram.

За його словами, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури та постраждалі.

У ДСНС також повідомили, що вранці вибух пролунав у межах Івано-Франківська.

"Була застосована 1х аеробалістична гіперзвукова ракета Х-47м2 комплексу Кинджал. Загроза аеробалістики триває до відбою", - повідомили рятувальники.

Ракета "Кинджал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Країна-агресор Росія використовувала дрони і ракети різних типів.

Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Уранці в ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.

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