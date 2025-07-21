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Система не витримає - економіст розкрив, що може зламати режим Путіна

Юрій Берендій
21 липня 2025, 10:36
83
Режим Путіна почне давати тріщини під тиском, саме тому цей процес потрібно лише посилювати, зазначає економіст.
Система не витримає - економіст розкрив, що може зламати режим Путіна
Економіст розкрив, що може зламати режим Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Мілов:

  • Тиск на диктатора Путіна вже дає результати
  • Система влади в РФ може дати тріщину
  • Потрібно посилювати тиск на Росію

Режим російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна може посипатись. Важливо не припиняти тиск, щоб Кремль не зміг повернути контроль над ситуацією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст Володимир Мілов.

"Ніхто не знає. Це може статися досить швидко, а може зайняти якийсь час. Чесно кажучи, я вважаю, що намагатися поставити собі якийсь "таймер" і прогнозувати — це не зовсім правильно. Знаєте чому? Тому що якщо ви поставили собі, припустимо, термін — рік або два — і він минає, а нічого не відбувається, ви починаєте розчаровуватися: мовляв, ось, я очікував протестів, а вони не відбулися. Але це зовсім не означає, що вони не відбудуться. Це лише означає, що ви даремно поставили собі психологічний таймер. Треба продовжувати тиснути — все може статися трохи раніше або трохи пізніше", - вказує він.

відео дня

Мілов підкреслює, що станом на початок липня 2025 року вже помітно, що тиск на Путіна дає результати. Кризові процеси, які неминуче мали настати, справді почали проявлятися — усе розвивається відповідно до раніше озвучених прогнозів, хоча й повільніше, ніж хотілося б. Це означає, що слід набратися терпіння, працювати далі й не послаблювати тиск.

За його словами, подібні сценарії коли авторитарні режими, що ведуть війни, опиняються в глибоких кризах добре відомі з історії. Те, що нині переживає Росія, цілком укладається в цю логіку. Саме тому, на його думку, тиск необхідно продовжувати, адже історія свідчить, що тріщини в таких системах рано чи пізно з’являються.

"І, як ми бачимо на прикладі сучасної путінської Росії, чудес не буває — нескінченно утримувати ситуацію під контролем вони не зможуть. Отже, треба просто тиснути далі і сильніше", - резюмував економіст.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зупинити агресію Росії можливо лише шляхом рішучих дій, оскільки Кремль реагує виключно на силу. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній, наголосивши, що союзники України мають наважитися на жорсткіші кроки.

Загородній підкреслив, що Європа повинна повністю відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв і самостійно посилювати санкційний тиск на Москву, замість того щоб очікувати таких кроків лише від президента США Дональда Трампа.

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Трампа дала Кремлю 50 днів на припинення війни. У разі відмови Росію та її економічних партнерів очікує хвиля жорстких санкцій.

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Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету.

З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики.

З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір".

У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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