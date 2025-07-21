Спалахнув великий залізничний вузол: у Ростовській області переполох через дрони

Внаслідок удару дронів була пошкоджена велика залізнична станція, там виникла пожежа.

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У РФ спалахнув великий залізничний вузол через удар дронів/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

У Ростовській області РФ спалахнув великий залізничний вузол

Причиною став удар дронів

У селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресорки Росії в ніч на понеділок, 21 липня, безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів, роботу ППО і пожежу на місці падіння уламків. Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Згідно зі свідченнями місцевих мешканців, перші вибухи пролунали близько опівночі.

Як розповіли SHOT місцеві жителі, після нібито падіння уламків одного зі знищених безпілотників почалася пожежа в селищі Каменоломні.

"Каменоломні – ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу", – пише місцеве видання "Тютина".

Пізніше губернатор регіону Георгій Слюсар підтвердив удар дронів і пожежу на залізничній станції.

"Дах залізничного вокзалу спалахнув через атаку БПЛА в Ростовській області. З диспетчерського пункту евакуювали трьох людей", – написав він.

Швидше за все, пошкоджений вузол використовується окупантами для перекидання техніки та озброєння на фронт.

Також окупанти пишуть, що російське ППО нібито збило з десяток БПЛА на підльоті до Москви.

Удар по Ростовській області РФ/ скрін

Дивіться відео, як у РФ спалахнув великий залізничний вузол через удар дронів:

Вибухи в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 липня РФ була під масованою атакою дронів, вибухи гриміли у Підмосков'ї. Звуки потужних вибухів було чутно в багатьох районах округу.

Також раніше повідомлялося, що у РФ розпочався транспортний колапс, дрони боляче атакували Москву і не тільки. Росіяни скаржаться на серйозні перебої з транспортом, адже міжміські потяги прибувають із багатогодинними затримками.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Москву та Підмосков’я атакували дрони. У всіх аеропортах Москви відправлення і приймання літаків зупинили.

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