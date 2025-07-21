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Нічна атака РФ по Києву: загинула людина, є пошкодження в чотирьох районах

Анна Ярославська
21 липня 2025, 07:05
126
Станція метро "Лук'янівська" в Києві вранці не працюватиме.
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Наслідки ракетно-дроновго удару
Про наслідки ракетно-дронового удару РФ розповіли у ДСНС / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Наслідки атаки зафіксовано в чотирьох районах Києва
  • У столиці є жертва
  • По Івано-Франківську РФ вдарила Кинджалом

У ніч на понеділок, 21 липня, російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Вранці в ДСНС повідомили про наслідки.

За даними рятувальників, одна людина загинула в Києві через масовану російську атаку. Наслідки атаки зафіксовано в чотирьох районах столиці.

відео дня

Шевченківський район. Унаслідок влучання уламків БПЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки.

Пожежу на площі 150 кв.м уже локалізовано.

Одну людину врятовано, ще одна - постраждала.

Дніпровський район. Загорілися торгові споруди. Пожежу локалізовано на площі 500 кв. м.

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Дарницький район. Виникли пожежі на території гаражного кооперативу та в дошкільному навчальному закладі.

Святошинський район. Через падіння уламків БПЛА загорілися гаражі.

Також вибух пролунав у межах Івано-Франківська.

"Була застосована аеробалістична гіперзвукова ракета Х-47м2 комплексу Кинджал. Загроза аеробалістики триває до відбою", - додали рятувальники.

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Нічна атака РФ по Києву: загинула людина, є пошкодження в чотирьох районах
Ракета "Кинджал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, у Шевченківському районі Києва горів перший поверх будинку, одна людина поранена, ще одну - вдалося врятувати.

У Дніпровському районі горіли торгові споруди, у Дарницькому - гаражний кооператив і садок. Є наслідки у Святошинському районі,

Унаслідок атаки загинула людина, попередньо йдеться про чоловіка.

Дивіться відео - У ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки на Київ:

Скриншот

У Києві обмежили рух поїздів метро

Через ворожий обстріл у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська". Станція тимчасово не працюватиме на вхід і вихід. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не пошкоджено", - заявили в Київській міській державній адміністрації.

Також обмежено рух поїздів по "червоній гілці". Потяги прямуватимуть до станції "Вокзальна".

"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна", - ідеться в повідомленні.

  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС
  • Наслідки нічної атаки на Київ
    Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС

Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Країна-агресор Росія використовувала дрони і ракети різних типів.

Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи.

"Ударів було дуже багато. Це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення", - повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, у трьох селах громади є пошкодження інфраструктури та постраждалі.

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