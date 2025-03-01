Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику

Руслана Заклінська
1 березня 2025, 23:59
206
Президент України з прем'єром Британії узгодили спільний план завершення війни на умовах, що не дадуть Росії змогу знову напасти.
Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику
Велика Британія надає мільярдний кредит, але відшкодовуватиме не Україна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із заяви Зеленського:

  • Британія надасть позику до 2,258 млрд фунтів стерлінгів строком на 30 років
  • Кредит покриватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів
  • Кошти підуть на закупівлю оборонних матеріалів

У суботу, 1 березня, Україна підписала кредитний договір із Великою Британією на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів. Позика надається строком на 30 років, а її погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії з переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Лідери обговорили подальшу військову та фінансову підтримку України, а також координацію дій із союзниками для досягнення справедливого миру.

відео дня

Зеленський подякував британському народу та уряду за незмінну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Окремо він відзначив важливість завтрашньої зустрічі європейських лідерів у Лондоні, де обговорюватимуться питання майбутнього європейської безпеки та трансатлантичної єдності.

"Хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів", - сказав глава держави.

  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ
  • Зустріч Зеленського із Стармером
    Зустріч Зеленського із Стармером Фото: ОПУ

Кредитний договір

Під час зустрічі в присутності Зеленського та Стармера було підписано важливий кредитний договір між Україною та Великою Британією. Міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) і канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз домовилися про надання кредиту на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів.

Кошти будуть використані для закупівлі оборонних матеріалів та покриття нагальних бюджетних потреб України. Важливо, що цей кредит надається строком на 30 років, а його погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Принципові слова підтримки від пана Премʼєр-міністра й важливе рішення: сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", - зазначив Зеленський.

Лідери України та Великої Британії також обговорили реалізацію спільного плану дій щодо завершення війни на умовах, які не дозволять Росії перегрупуватися і знову розпочати агресію. Зеленський та Стармер підтвердили єдине бачення безпекових гарантій та ролі Лондона в їх забезпеченні.

Прем’єр-міністр Великої Британії підкреслив, що його країна залишатиметься з Україною стільки, скільки потрібно. Кір Стармер зазначив, що саме тому у Лондоні безліч людей вийшли на вулиці.

"Вони вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. А також – нашу непохитну рішучість стояти з вами й досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті й безпеці для України. Це так важливо для України, Європи і Сполученого Королівства", - заявив британський прем'єр.

Дивіться відео візиту Зеленського до Британії:

Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику
Зустріч Зеленського із Стармером / Фото: скріншот

Зустріч Зеленського із Стармером - головне

Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем’єром Кіром Стармером. У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, де обговорять гарантії безпеки для України, яку президент також відвідає.

Зустріч Зеленського із Стармером розпочалася близько 19:30 за місцевим часом. Президент України подякував Великій Британії за підтримку, а Стармер запевнив, що Лондон стоятиме з Україною "стільки, скільки потрібно".

Як повідомляв Главред, під час зустрічі Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику на 3,2 млрд доларів для підтримки оборони. Кошти надаються в межах механізму G7 на 30 років і будуть використані на зброю для України.

Читайте також:

Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини Великобританії новини України Кір Стармер
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику

Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику

23:59Війна
"Вони намагаються мене знищити": Сирський розповів про замахи на своє життя

"Вони намагаються мене знищити": Сирський розповів про замахи на своє життя

23:01Війна
Позика на $3,2 млрд: Україна та Британія підписали важливу угоду

Позика на $3,2 млрд: Україна та Британія підписали важливу угоду

21:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

Де три відмінності між котами: лише гостроокі генії вгадають за 25 секунд

Де три відмінності між котами: лише гостроокі генії вгадають за 25 секунд

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

В США пригрозили військовими діями: Пентагон розглядає силовий сценарій

В США пригрозили військовими діями: Пентагон розглядає силовий сценарій

Останні новини

23:59

Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику

23:01

"Вони намагаються мене знищити": Сирський розповів про замахи на своє життя

22:34

Відмовилися воювати: в Росії солдати влаштували бунт

21:53

Позика на $3,2 млрд: Україна та Британія підписали важливу угоду

21:48

У Ілона Маска народилася 14-та дитина: хто мати та яке ім'я малюка

Надра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – РозумнийНадра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – Розумний
21:08

Послання для США: Стармер зробив цікавий жест під час зустрічі із ЗеленськимВідео

20:51

Скандал в Овальному кабінеті: чому це не зрада і не перемогаПогляд

20:13

Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомоФотоВідео

19:59

У Лондоні відбулася зустріч Зеленського і Стармера: перші подробиціВідео

Реклама
19:45

Путіністку Гагаріну жорстко опустила власна донька

19:38

"Це не Джо Байден": радник президента США сказав, що найбільше розлютило Трампа

19:33

Хто має поступитися на дорозі: непередбачуваний тест ПДР для вправних водіїв

19:25

"Зберігаючи спокій": Дуда закликав Зеленського відновити перемовини з Трампом

19:17

Чорний vs молочний: дієтологи нарешті пояснили, який шоколад корисніший

18:38

Генсек НАТО порадив Зеленському "знайти спосіб" для примирення з Трампом - BBC

18:24

Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

18:01

alyona alyona заговорила про материнство

17:54

Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

17:45

"Дякую, Америко": у CNN підрахували, скільки разів Зеленський подякував США

17:33

Трамп може спробувати вийти з НАТО: британський експерт здивував заявою

Реклама
17:02

"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

16:39

Окупант "злетів у повітря": в ГУР повідомили про потужний вибух в МаріуполіВідео

16:33

Країни Балтії "дуже незадоволені", що Британія залишила їх за бортом - Sky News

16:17

Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

15:53

Цифри зменшуються: в DeepState сказали, скільки території окупувала РФ

15:52

На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

15:41

Загрожують роки в'язниці: Буйнова можуть посадити за ДТП

15:32

Фермери закликають посипати сади перцем чилі в березні: несподівана причина

15:12

Скільки місяців Україна зможе воювати без допомоги США - FT

14:46

Чекають "складні перемовини": літак Зеленського приземлився у Лондоні

14:42

Чому навесні білять стовбури дерев: садівник назвав 4 причиниВідео

14:35

Хто розбив вазу: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

14:31

Після пластики: Корольова вивела у світ невістку і показала, що з нею зробили

14:16

Гороскоп на березень 2025 для Дів: чого чекати в коханні, фінансах і на роботіВідео

14:15

В США пригрозили військовими діями: Пентагон розглядає силовий сценарій

14:00

Окупанти пішли ва-банк на важливому напрямку: що задумав ворог

13:31

Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ "Хортиця"

13:14

Після напруженої дискусії в США: у ЦПД анонсували термінові заходи

12:28

"Далі буде ще тепліше": синоптик попередила про зміни у погоді

12:27

Гороскоп на березень 2025 для Близнюків: чим здивує перший місяць весниВідео

Реклама
12:05

ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму: втрати росіян на півострові вражають

12:00

Україна здатна обійтися без допомоги США, а на Трампа і Штати без неї чекає фіаско – КоваленкоВідео

11:54

Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

11:51

Путін може використати конфлікт Зеленського і Трампа як козир – WSJ

11:05

Гороскоп на березень 2025: на Тельців чекають події, яких неможливо уникнутиВідео

10:58

"Немає де жити": постраждалий розповів розповів про удари БпЛА по Харкову

10:23

Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталіФото

10:21

Джастін Тімберлейк скасував концерт за кілька хвилин до його початку

10:00

Росія не ризикне атакувати британських військових: Гетьман - про миротворців НАТО в Україні

09:55

У Білому домі зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти