Британія надасть £2,26 млрд: Зеленський заявив, що Україна не гаситиме позику

Президент України з прем'єром Британії узгодили спільний план завершення війни на умовах, що не дадуть Росії змогу знову напасти.

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Велика Британія надає мільярдний кредит, але відшкодовуватиме не Україна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із заяви Зеленського:

Британія надасть позику до 2,258 млрд фунтів стерлінгів строком на 30 років

Кредит покриватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів

Кошти підуть на закупівлю оборонних матеріалів

У суботу, 1 березня, Україна підписала кредитний договір із Великою Британією на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів. Позика надається строком на 30 років, а її погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії з переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Лідери обговорили подальшу військову та фінансову підтримку України, а також координацію дій із союзниками для досягнення справедливого миру.

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Зеленський подякував британському народу та уряду за незмінну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Окремо він відзначив важливість завтрашньої зустрічі європейських лідерів у Лондоні, де обговорюватимуться питання майбутнього європейської безпеки та трансатлантичної єдності.

"Хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів", - сказав глава держави.

Кредитний договір

Під час зустрічі в присутності Зеленського та Стармера було підписано важливий кредитний договір між Україною та Великою Британією. Міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) і канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз домовилися про надання кредиту на суму до 2,258 млрд фунтів стерлінгів.

Кошти будуть використані для закупівлі оборонних матеріалів та покриття нагальних бюджетних потреб України. Важливо, що цей кредит надається строком на 30 років, а його погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Принципові слова підтримки від пана Премʼєр-міністра й важливе рішення: сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", - зазначив Зеленський.

Лідери України та Великої Британії також обговорили реалізацію спільного плану дій щодо завершення війни на умовах, які не дозволять Росії перегрупуватися і знову розпочати агресію. Зеленський та Стармер підтвердили єдине бачення безпекових гарантій та ролі Лондона в їх забезпеченні.

Прем’єр-міністр Великої Британії підкреслив, що його країна залишатиметься з Україною стільки, скільки потрібно. Кір Стармер зазначив, що саме тому у Лондоні безліч людей вийшли на вулиці.

"Вони вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. А також – нашу непохитну рішучість стояти з вами й досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті й безпеці для України. Це так важливо для України, Європи і Сполученого Королівства", - заявив британський прем'єр.

Дивіться відео візиту Зеленського до Британії:

Зустріч Зеленського із Стармером / Фото: скріншот

Зустріч Зеленського із Стармером - головне

Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем’єром Кіром Стармером. У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів, де обговорять гарантії безпеки для України, яку президент також відвідає.

Зустріч Зеленського із Стармером розпочалася близько 19:30 за місцевим часом. Президент України подякував Великій Британії за підтримку, а Стармер запевнив, що Лондон стоятиме з Україною "стільки, скільки потрібно".

Як повідомляв Главред, під час зустрічі Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику на 3,2 млрд доларів для підтримки оборони. Кошти надаються в межах механізму G7 на 30 років і будуть використані на зброю для України.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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