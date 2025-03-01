Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

Міністр економіки Німеччини сказав, що Європа повинна робити більше для своєї безпеки.

https://glavred.net/war/posle-skandalnyh-peregovorov-v-germanii-prizvali-predostavit-pomoshch-ukraine-10643819.html Посилання скопійоване

Військова допомога для України / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, bundestag.de

Головне:

Габек закликав виділити Україні пакет озброєнь сумою три мільярди євро

Він наголосив, що потрібно зробити все можливе в короткостроковій перспективі

Після скандальних перемовин між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав свою країну та Європу до швидких дій. Про це пише tagesschau.

"Німеччина та Європа стоять поруч з Україною. Ми не дамо їм впасти, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі", - наголосив Габек. відео дня

Зокрема, він закликав виділити Україні пакет озброєнь сумою три мільярди євро, щоб Україна могла замовити системи ППО, та наголосив, що потрібно з'ясувати, чи можна використати заморожені російські активи, аби допомогти Україні у війні проти РФ.

"Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", - додав Габек.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України поки що "немає апетиту".

Водночас, країни ЄС планують новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також:

Хто такий Роберт Габек? Роберт Габек — німецький політик та письменник. Віцеканцлер Німеччини та Федеральний міністр економіки та захисту клімату в уряді Олафа Шольца з 8 грудня 2021 року. З 27 січня 2018 до 29 січня 2022 року разом із Анналеною Бербок очолював Союз 90/Зелені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред