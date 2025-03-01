Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

Марія Николишин
1 березня 2025, 18:24
74
Міністр економіки Німеччини сказав, що Європа повинна робити більше для своєї безпеки.
Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні
Військова допомога для України / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, bundestag.de

Головне:

  • Габек закликав виділити Україні пакет озброєнь сумою три мільярди євро
  • Він наголосив, що потрібно зробити все можливе в короткостроковій перспективі

Після скандальних перемовин між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав свою країну та Європу до швидких дій. Про це пише tagesschau.

"Німеччина та Європа стоять поруч з Україною. Ми не дамо їм впасти, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі", - наголосив Габек.

відео дня

Зокрема, він закликав виділити Україні пакет озброєнь сумою три мільярди євро, щоб Україна могла замовити системи ППО, та наголосив, що потрібно з'ясувати, чи можна використати заморожені російські активи, аби допомогти Україні у війні проти РФ.

"Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", - додав Габек.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України поки що "немає апетиту".

Водночас, країни ЄС планують новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також:

Хто такий Роберт Габек?

Роберт Габек — німецький політик та письменник. Віцеканцлер Німеччини та Федеральний міністр економіки та захисту клімату в уряді Олафа Шольца з 8 грудня 2021 року. З 27 січня 2018 до 29 січня 2022 року разом із Анналеною Бербок очолював Союз 90/Зелені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини військова допомога
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Генсек НАТО порадив Зеленському "знайти спосіб" для примирення з Трампом - BBC

Генсек НАТО порадив Зеленському "знайти спосіб" для примирення з Трампом - BBC

18:38Світ
Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

18:24Війна
Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

17:54Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Україна не повернеться до бойових дій": Трамп зробив важливі заяви

"Україна не повернеться до бойових дій": Трамп зробив важливі заяви

Перехід на літній час 2025 - чи будемо переводити годинники

Перехід на літній час 2025 - чи будемо переводити годинники

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

Карта Deep State онлайн за 28 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі

Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі

Останні новини

18:38

Генсек НАТО порадив Зеленському "знайти спосіб" для примирення з Трампом - BBC

18:24

Після скандальних перемовин: в Німеччині закликали надати допомогу Україні

17:54

Що відбувається на ринку після сварки Зеленського і Трампа - новий курс валют

17:45

"Дякую, Америко": у CNN підрахували, скільки разів Зеленський подякував США

17:33

Трамп може спробувати вийти з НАТО: британський експерт здивував заявою

Скандальна зустріч Зеленського і Трампа у США: усі подробиціСкандальна зустріч Зеленського і Трампа у США: усі подробиці
17:02

"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

16:39

Окупант "злетів у повітря": в ГУР повідомили про потужний вибух в МаріуполіВідео

16:33

Країни Балтії "дуже незадоволені", що Британія залишила їх за бортом - Sky News

16:17

Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

Реклама
15:53

Цифри зменшуються: в DeepState сказали, скільки території окупувала РФ

15:52

На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

15:41

Загрожують роки в'язниці: Буйнова можуть посадити за ДТП

15:32

Фермери закликають посипати сади перцем чилі в березні: несподівана причина

15:12

Скільки місяців Україна зможе воювати без допомоги США - FT

14:46

Чекають "складні перемовини": літак Зеленського приземлився у Лондоні

14:42

Чому навесні білять стовбури дерев: садівник назвав 4 причиниВідео

14:35

Хто розбив вазу: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

14:31

Після пластики: Корольова вивела у світ невістку і показала, що з нею зробили

14:16

Гороскоп на березень 2025 для Дів: чого чекати в коханні, фінансах і на роботіВідео

14:15

В США пригрозили військовими діями: Пентагон розглядає силовий сценарій

Реклама
14:00

Окупанти пішли ва-банк на важливому напрямку: що задумав ворог

13:31

Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ "Хортиця"

13:14

Після напруженої дискусії в США: у ЦПД анонсували термінові заходи

12:28

"Далі буде ще тепліше": синоптик попередила про зміни у погоді

12:27

Гороскоп на березень 2025 для Близнюків: чим здивує перший місяць весниВідео

12:05

ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму: втрати росіян на півострові вражають

12:00

Україна здатна обійтися без допомоги США, а на Трампа і Штати без неї чекає фіаско – КоваленкоВідео

11:54

Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

11:51

Путін може використати конфлікт Зеленського і Трампа як козир – WSJ

11:05

Гороскоп на березень 2025: на Тельців чекають події, яких неможливо уникнутиВідео

10:58

"Немає де жити": постраждалий розповів розповів про удари БпЛА по Харкову

10:23

Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталіФото

10:21

Джастін Тімберлейк скасував концерт за кілька хвилин до його початку

10:00

Росія не ризикне атакувати британських військових: Гетьман - про миротворців НАТО в Україні

09:55

У Білому домі зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

09:48

"Місяць буде просто вау!": гороскоп на березень 2025 для ОвнівВідео

09:20

Гороскоп на завтра 2 березня: Близнюкам - вражаючий день, Рибам - відпочинок

09:17

"Зеленський має попросити вибачення": у Білому домі вибухнули новою заявою

08:48

Після перепалки в Білому домі: премʼєр Британії поговорив із Зеленським та Трампом

07:49

Горів медзаклад після влучання дрона: окупанти масовано атакували ХарківФото

Реклама
07:10

Де три відмінності між котами: лише гостроокі генії вгадають за 25 секунд

06:10

Що насправді хоче Трамп?Погляд

05:30

Три щасливі дні у березні для кожного знака: астрологи озвучили дати

05:05

Чи можна казати "доктор" на лікаря: вчителька розвіяла усі сумнівиВідео

04:30

Водіїв закликали зберігати кавову гущу в авто: у чому причина

03:30

"Просто мафіозі": експерт про неадекватні вимоги Орбана і Фіцо до УкраїниВідео

03:00

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

02:30

Веселий і складний тест на IQ: потрібно знайти 5 лимонів серед курчат за 5 секунд

01:34

"Це без нас": Зеленський назвав причину перепалки з Венсом і Трампом

01:17

Зеленський відмовився повертатися в Білий дім до Трампа: інтерв'ю Fox News

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти