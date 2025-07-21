"Горів дитсадок і житлові будинки, є загиблі": Зеленський зробив заяву після атаки РФ

У кількох містах є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. Окупанти запустили вночі понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику.

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Удар РФ по Україні 21 липня/ колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини, ДСНС Київщини

Коротко:

РФ вночі запустила по Україні понад 420 дронів і понад 20 ракет, у тому числі балістику

Є загиблі і руйнування у кількох областях

Зеленський відреагував на атаку РФ по Україні

Російські окупанти у ніч на понеділок, 21 липня, запустили по Україні понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку, а вранці був повторний удар по Харківщині.

Зараз тривають рятувальні та аварійні роботи в українських містах і громадах після російського обстрілу. Внаслідок удару двоє людей загинули. Деталі про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що є пошкодження в Києві й області, а також на Харківщині та мІвано-Франківщині. Були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", – розповів Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що упродовж обстрілу з боку окупантів працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато ворожих цілей вдалося збити, але, на жаль, не все.

Зеленський наголосив, що Україна повинна продовжувати масштабування перехоплювачів, адже це те рішення, яке дозволить захиститися від масованих атак.

"Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію", – додав президент України.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше Главред розповів, які наслідки масованої атаки на Київ у ніч на 21 липня. Повітряні сили України попередили про ракетні та дронові удари по Києву в ніч проти понеділка.

Нагадаємо, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, метро – Київ пережив атаку РФ у ніч на 21 липня. У Солом'янському районі загинув чоловік. Осколкові поранення дістали п'ятеро людей, зокрема й 15-річна дівчина.

Після цього стало відомо, що як відпрацювала ППО та що відомо про наслідки нічного удару РФ по Україні. Росія вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів, силам ППО вдалось збити 224 цілі, ще 203 – локаційно втрачені.

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