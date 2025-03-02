США можуть зняти санкції з РФ: сумний прогноз після сварки Трампа із Зеленським

Диктатор Володимир Путін виграє від кожної американо-української сварки.

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У США прокоментували перепалку Дональда Трампа з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

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Дедалі ймовірнішим стає зняття американських санкцій Росії

Путін виграє від кожної американо-української сварки

Після гострої перепалки в Білому домі між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, дедалі ймовірнішим стає зняття американських санкцій Росії.

"Це дуже прикро, тому що в умовах, коли лінія фронту на сході України здебільшого є статичною, ключовою змінною у війні є російська економіка", - зазначає старший науковий співробітник Євразійського центру Брайан Вітмор, у коментарі Atlantic Council.

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Він нагадав про те, що економіка РФ значною мірою перебуває на підтримці життя і прямує до кризи наступного року, що заважало б Москві вести загарбницьку війну.

Своєю чергою колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Деніел Фрід переконаний у тому, що диктатор Володимир Путін виграє від кожної американо-української сварки.

"Поки Захід домовляється або бореться сам із собою, Путін стає дедалі зарозумілішим у своїх вимогах. Трамп ризикує зіграти в гру Путіна", - не виключає він.

Водночас колишній старший радник членів Конгресу США Леслі Шедд радить Україні зосередиться на збереженні підтримки серед республіканців у Конгресі.

Він додав, що Зеленський міг би чітко дати зрозуміти, що Україна підтримує зусилля Трампа щодо досягнення "припинення вогню і безпеки для України", тоді як Трамп і його команда могли б пояснити, що вони "підштовхували Зеленського не на користь Путіна, а для просування врегулювання, включно з безпекою для України".

Раніше Анджей Дуда закликав Зеленського відновити переговори з Трампом. Зеленському потрібно вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.

Як повідомляв Главред, спільна пресконференція в Білому домі закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Нагадаємо, світові лідери відреагували на таку поведінку американських лідерів. Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

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Що таке Atlantic Council? Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

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