Україна та Росія проведуть нові переговори в Стамбулі - коли відбудеться зустріч

Про що йдеться у матеріалі:
- Нові переговори між Україною та Росією можуть відбутись 23-24 липня
- Сторони будуть обговорювати переважно технічні питання
Новий раунд переговорів між делегаціями України та РФ може пройти в Стамбулі вже цього тижня. Видання İndependent Türkçe з посиланням на джерела в дипломатичних колах зазначає, що переговори в такому форматі можуть відбутись 23-24 липня.
За даними дипломатичних джерел, цього тижня в Стамбулі запланована зустріч представників України та Росії. Ймовірно, переговори відбудуться у середу або четвер, однак точна інформація щодо часу, місця та складу делегацій наразі не розголошується.
Очікується, що новий раунд переговорів у Стамбулі стосуватиметься переважно технічних питань у вузькому форматі.
"Зазначається, що переговори можуть зосередитися на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах", - йдеться у матеріалі.
За даними джерел, наразі триває підготовка до зустрічі: обираються місця проведення, опрацьовуються заходи безпеки та логістичні деталі. Усі переговори проходитимуть у закритому режимі, а за їх підсумками сторони оприлюднять офіційні письмові заяви.
Переговори між Україною та РФ - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, серед іншого, порушувалося питання війни проти України.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини з Росією щодо нового обміну полоненими згідно з домовленостями, досягнутими раніше в Стамбулі. Українська сторона запропонувала провести чергову зустріч вже наступного тижня.
Тим часом у Кремлі заявили, що нібито не мають наміру затягувати мирні перемовини, однак і надалі продовжують говорити про реалізацію власних воєнних цілей. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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Про джерело: The Independent
The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.
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