Ціновий колапс: які сезонні продукти стають не по кишені українцям

Коротко:
- В Україні подорожчали базові овочі
- Зокрема, відчутно зросли ціни на огірок
- Вартість деяких фруктів також продовжує збільшуватись
В Україні переписали ціни на продукти. Так, лише за останній тиждень, вартість деяких овочів неочікувано підвищилась. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Відомо, що пропозиція білокачанної капусти продовжує залишатися низькою, дозволяючи продавцям і далі підвищувати ціни. Вартість цього овоча наразі складає 17-25 грн/кг, хоча раніше ціни були у межах 17-20 грн/кг. З цієї ж причини зростали ціни на цибулю – 11-20 грн/кг проти 9-17 грн/кг.
Що цікаво, огірок також подорожчав. Зараз його продають по 28-50 грн/кг, але раніше його вартість складала 23-30 грн/кг.
Аналітики додали, що зростання продажів моркви призвело до зниження цін на неї. Наразі вартість овоча коливається від 13 до 20 грн\кг. Ціни на томат також продовжили знижуватись. З 30-50 грн/кг вони впали до 25-50 грн/кг.
"Ціни на броколі знизилися, а пекінська капуста продавалася дорожче. Вдвічі підняли відпускні ціни продавці цвітної капусти. Часнику стає більше, і він дешевшає, а ціни на зелень, навпаки, зростають", - йдеться у повідомленні.
Ціни на фрукти
Варто додати, що у фруктово-ягідному сегменті продовжується зростання цін на черешню та суницю садову – 180-220 грн/кг та 160-260 грн/кг відповідно.
Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися абрикос (110-150 грн/кг) та вишня (120-165 грн/кг).
Водночас персик почав дешевшати. Ціна впала з 80-120 до 70-120 грн/кг. Продовжують знижуватися ціни на малину та лохину. Зростання пропозиції кавуна змушувало продавців вкотре знижувати відпускні ціни. Зараз вони коливаються у межах 15-20 грн/кг.
Крім того, з’явилися перші цінові пропозиції на яблуко нового врожаю, щоправда, ціни на нього майже вдвічі вищі, ніж минулого року. Так, фрукт пропонують по 60-70 грн/кг. Однак, на цьому тлі дещо знизилися ціни на торішню продукцію. Вартість впала з 33-100 до 33-70 грн/кг.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшав круглозернистий рис. У червні він коштував 71,94 гривню, а у липні - 70,37 гривень.
Також відомо, що річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.
Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що українці цього місяця відчують зниження вартості деяких продуктів. Така динаміка протримається аж до вересня. Але є важлива умова - в Україні не буде аномальної спеки чи незадовільних погодних умов.
Читайте також:
- Українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень: що потрібно для такої суми
- Вчителям України вдвічі піднімуть зарплату вже з 1 вересня – на скільки зросте
- Стрибок на 10 гривень: коли вартість бензину в Україні може поставити рекорд
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред