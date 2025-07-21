Ціновий колапс: які сезонні продукти стають не по кишені українцям

Ціни на яблука нового врожаю б’ють усі рекорди.

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Як змінились ціни за тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

В Україні подорожчали базові овочі

Зокрема, відчутно зросли ціни на огірок

Вартість деяких фруктів також продовжує збільшуватись

В Україні переписали ціни на продукти. Так, лише за останній тиждень, вартість деяких овочів неочікувано підвищилась. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Відомо, що пропозиція білокачанної капусти продовжує залишатися низькою, дозволяючи продавцям і далі підвищувати ціни. Вартість цього овоча наразі складає 17-25 грн/кг, хоча раніше ціни були у межах 17-20 грн/кг. З цієї ж причини зростали ціни на цибулю – 11-20 грн/кг проти 9-17 грн/кг.

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Що цікаво, огірок також подорожчав. Зараз його продають по 28-50 грн/кг, але раніше його вартість складала 23-30 грн/кг.

Аналітики додали, що зростання продажів моркви призвело до зниження цін на неї. Наразі вартість овоча коливається від 13 до 20 грн\кг. Ціни на томат також продовжили знижуватись. З 30-50 грн/кг вони впали до 25-50 грн/кг.

"Ціни на броколі знизилися, а пекінська капуста продавалася дорожче. Вдвічі підняли відпускні ціни продавці цвітної капусти. Часнику стає більше, і він дешевшає, а ціни на зелень, навпаки, зростають", - йдеться у повідомленні.

Ціни на продукти / фото: EastFruit

Ціни на фрукти

Варто додати, що у фруктово-ягідному сегменті продовжується зростання цін на черешню та суницю садову – 180-220 грн/кг та 160-260 грн/кг відповідно.

Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися абрикос (110-150 грн/кг) та вишня (120-165 грн/кг).

Водночас персик почав дешевшати. Ціна впала з 80-120 до 70-120 грн/кг. Продовжують знижуватися ціни на малину та лохину. Зростання пропозиції кавуна змушувало продавців вкотре знижувати відпускні ціни. Зараз вони коливаються у межах 15-20 грн/кг.

Крім того, з’явилися перші цінові пропозиції на яблуко нового врожаю, щоправда, ціни на нього майже вдвічі вищі, ніж минулого року. Так, фрукт пропонують по 60-70 грн/кг. Однак, на цьому тлі дещо знизилися ціни на торішню продукцію. Вартість впала з 33-100 до 33-70 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні переписали ціни на популярні крупи. Зокрема, у липні подешевшав круглозернистий рис. У червні він коштував 71,94 гривню, а у липні - 70,37 гривень.

Також відомо, що річне підвищення цін на яйця складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.

Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що українці цього місяця відчують зниження вартості деяких продуктів. Така динаміка протримається аж до вересня. Але є важлива умова - в Україні не буде аномальної спеки чи незадовільних погодних умов.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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