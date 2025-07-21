Таємнича смерть в Іспанії: загинув колишній чиновник МВС України

Увечері 29 червня 61-річного Ігоря Грушевського знайшли мертвим у тому ж ЖК, де було вбито російського льотчика Максима Кузьмінова.

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В Іспанії знайшли мертвим у басейні ексчиновника МВС України в місці, де вбили льотчика РФ / Колаж: Главред, фото: ГУР України, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто такий Ігор Грушевський

За яких обставин він загинув

Чому проводять паралелі між смертю Грушевського та Кузьміна

В іспанській Вільяхойосі в житловому комплексі Cala Alta за нез'ясованих обставин помер українець Ігор Грушевський - колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України. У цьому ж ЖК у лютому 2024 року був убитий російський льотчик Максим Кузьмінов - тоді російські агенти вбили його в підземному паркінгу комплексу.

Як пише El Español із посиланням на власні джерела, увечері 29 червня 61-річний Грушевський плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя.

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Першу допомогу намагалися надати сусіди, потім - медики, але врятувати його не вдалося.

Смерть викликала підозри серед мешканців. Хоча на тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров.

Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця або інсульт, однак не відкидають і можливість убивства.

Грушевський, який не мав тісного контакту із сусідами, залишався для них маловідомою людиною. Лише після інциденту стало відомо, що він був пов'язаний із боротьбою з організованою злочинністю в Україні.

Подібність місця та обставин смертей Максима Кузьмінова та Ігоря Грушевського викликає підозри в можливій причетності російських спецслужб і до цієї справи.

Поки що офіційних висновків слідства про причини смерті Грушевського немає.

Справа Кузьмінова, тим часом, досі перебуває під грифом судової таємниці.

Що відомо про Ігоря Грушевського

Ім'я Ігоря Грушевського вдалося знайти лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років, де він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській та Кіровоградській областях. Сам підрозділ було ліквідовано 2015 року в рамках реформи поліції.

Деякі жителі припускають, що Грушевський міг бути вже на пенсії та оселився в Іспанії.

Убивство пілота Максима Кузьмінова

Як писав Главред, у серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 на територію України, інші члени екіпажу під час опору були ліквідовані українською стороною.

Спецоперація "Синиця" відбулася 9 серпня 2023 року. Льотчику обіцяли нові документи й грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Кузьмінов стверджував, що співпрацювати з українськими спецслужбами його змусила російсько-українська війна, яку він, як стверджував, не підтримував.

Кузьмінова вбили в Іспанії в лютому 2024 року. За даними ЗМІ, росіянина застрелили, а потім переїхали власним авто в Іспанії.

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