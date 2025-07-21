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РФ масовано атакувала Україну - як відпрацювала ППО та що відомо про наслідки

Юрій Берендій
21 липня 2025, 09:57
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Росія вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів, силам ППО вдалось збити 224 цілі, ще 203 - локаційно втрачені.
РФ масовано атакувала Україну - як відпрацювала ППО та що відомо про наслідки
Росія атакувала Україну із застосуванням 450 ракет і дронів / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами
  • Ворог випустив по Україні 450 засобів повітряного нападу
  • ППО збила 224 цілі, ще 203 - локаційно втрачені

В ніч на 21 липня російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням великої кількості ракет та дронів. Силами ППО було збито та подавлено 224 цілі, ще 203 - локаційно втрачено. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 липня, починаючи з 21:00 20 липня, ворог здійснив масштабну атаку, застосувавши 450 засобів повітряного нападу.

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Зокрема, країна-агресор Росія випустила по Україні:

  • 426 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітацій з напрямків Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря;
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" із району Міллєрово;
  • 14 крилатих ракет Х-101, випущених із Саратовської області.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30, за попередньою інформацією, було знищено або подавлено 224 ворожі повітряні цілі, серед яких 200 ударних дронів типу Shahed. Більшість ракет вдалося збити засобами протиповітряної оборони, решта – була подавлена РЕБ або втрачена з радарів. Повідомлень про влучання не надходило.

"Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях. Ворожа атака триває! Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - резюмували в Повітряних силах ЗСУ.

РФ масовано атакувала Україну - як відпрацювала ППО та що відомо про наслідки
/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Масований удар по Україні 21 липня - що відомо

Нагадаємо, як раніше повіомляв Главред, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч на 21 липня по Києву загинула одна людина, ще кілька – отримали поранення, серед постраждалих є неповнолітня дівчина. Про це повідомила Національна поліція.

Російські війська вдарили по кількох регіонах України, зокрема по Києву, Харкову, Івано-Франківську, а також частині територій Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської областей.

У постраждалих містах працюють екстрені служби. У столиці руйнування зафіксовані в чотирьох районах.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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