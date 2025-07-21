РФ масовано атакувала Україну - як відпрацювала ППО та що відомо про наслідки

Про що йдеться у матеріалі:
- РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами
- Ворог випустив по Україні 450 засобів повітряного нападу
- ППО збила 224 цілі, ще 203 - локаційно втрачені
В ніч на 21 липня російські окупаційні війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням великої кількості ракет та дронів. Силами ППО було збито та подавлено 224 цілі, ще 203 - локаційно втрачено. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 21 липня, починаючи з 21:00 20 липня, ворог здійснив масштабну атаку, застосувавши 450 засобів повітряного нападу.
Зокрема, країна-агресор Росія випустила по Україні:
- 426 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітацій з напрямків Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області;
- 4 крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" із району Міллєрово;
- 14 крилатих ракет Х-101, випущених із Саратовської області.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Станом на 09:30, за попередньою інформацією, було знищено або подавлено 224 ворожі повітряні цілі, серед яких 200 ударних дронів типу Shahed. Більшість ракет вдалося збити засобами протиповітряної оборони, решта – була подавлена РЕБ або втрачена з радарів. Повідомлень про влучання не надходило.
"Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях. Ворожа атака триває! Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - резюмували в Повітряних силах ЗСУ.
Масований удар по Україні 21 липня - що відомо
Нагадаємо, як раніше повіомляв Главред, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч на 21 липня по Києву загинула одна людина, ще кілька – отримали поранення, серед постраждалих є неповнолітня дівчина. Про це повідомила Національна поліція.
Російські війська вдарили по кількох регіонах України, зокрема по Києву, Харкову, Івано-Франківську, а також частині територій Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської областей.
У постраждалих містах працюють екстрені служби. У столиці руйнування зафіксовані в чотирьох районах.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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