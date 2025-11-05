Путін віддав наказ 'негайно' готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

Диктатор Путін доручив російським відомствам розпочати підготовку до можливих ядерних випробувань, знову погрожуючи світу відновленням ядерної гонки.

Путін наказав готуватись до ядерних випробувань / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін оголосив про ядерні навчання у віпповідь на дії США

Ядерні навчання будуть відбуватись на архіпелазі Нова Земля

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін доручив почати підготовку до ядерних випробувань. Про це він заявив під час наради в Кремлі, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Він наголосив, що нібито Росія завжди дотримувалася зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і не має наміру від них відходити.

"Разом з тим, дійсно, ще в посланні Федеральним зборам у 2023 році було сказано, що в разі, якщо Сполучені Штати або інші держави-учасниці відповідного договору проведуть такі випробування, то і Росія теж повинна буде відповідним чином вжити адекватних заходів у відповідь", - пригрозив диктатор.

Воєнний злочинець Путін дав доручення МЗС, Міноборони, спецслужбам та відповідним цивільним відомствам зібрати додаткову інформацію, провести її аналіз на платформі Ради Безпеки й підготувати узгоджені пропозиції щодо можливого початку підготовчих робіт для випробувань ядерної зброї.

Типи ядерної зброї і зони їх ураження / Інфографіка: Главред

Де відбудуться ядерні випробування

Під час наради міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов звинуватив США в активному нарощуванні стратегічних наступальних озброєнь і в послідовному виході з договорів, що забезпечували стратегічну стабільність.

"Вашингтон постійно проводить навчання стратегічних наступальних сил. Останнє таке навчання з відпрацюванням нанесення превентивних ядерних ударів по російській території відбулося в жовтні", - сказав він.

За його словами, американська сторона нібито планує розмістити ракети в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, підльотний час яких від Німеччини до центральних районів РФ становитиме 6–7 хвилин.

Бєлоусов стверджує, що через такі дії й заяви США Москві треба якнайшвидше розпочати підготовку до повноцінних ядерних випробувань, аби підтримувати свій ядерний потенціал і відповідати на кроки Вашингтона.

Він назвав можливе скасування мораторію на випробування "логічним кроком" США у руйнуванні глобальної системи стратегічної стабільності.

"Готовність сил і засобів Центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дозволяє забезпечити її проведення в стислі терміни", — сказав міністр.

Чи є загроза ядерного удару по Україні - думка експерта

Як писав Главред, те, що Сполучені Штати почали відповідати на ядерні погрози Росії дзеркальною риторикою, допомагає стабілізувати ситуацію та знижує рівень ризику. Про це заявив політичний експерт Максим Розумний.

На його думку, попередній період, коли Росія безкарно провокувала Захід і постійно підвищувала градус ескалації, був значно небезпечнішим для світу.

Водночас експерт зауважив, що ймовірність завдання Росією тактичного ядерного удару по Україні все ще існує. Однак вона залежить не стільки від ядерної риторики Москви та Вашингтона, скільки від конкретних політичних і тактичних обставин.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнаний пацюк. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - підкреслює Розумний.

Ядерні погрози Росії і відповідь США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня в Росії відбулися масштабні навчання стратегічних ядерних сил із залученням наземних, морських та авіаційних підрозділів. В рамках навчань відбувся запуск міжконтинентальної ракети "Ярс", здатної нести ядерний боєзаряд.

В Кремлі запевняють, що випробування ядерної ракети "Буревісник" нібито не становлять загрози для відносин між Москвою та Вашингтоном. Таку позицію озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який закликав Путіна зосередитися не на ракетних тестах, а на припиненні війни проти України.

Після переговорів між Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, американський президент доручив Пентагону негайно розпочати власні ядерні випробування. Як пояснив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, цей крок став чітким сигналом для Росії та Китаю: США готові дати відсіч будь-якій потенційній військовій загрозі та не збираються миритися з агресивними намірами Пекіна.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

