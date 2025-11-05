Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

Юрій Берендій
5 листопада 2025, 16:50
283
Диктатор Путін доручив російським відомствам розпочати підготовку до можливих ядерних випробувань, знову погрожуючи світу відновленням ядерної гонки.
Путін віддав наказ 'негайно' готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу
Путін наказав готуватись до ядерних випробувань / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін оголосив про ядерні навчання у віпповідь на дії США
  • Ядерні навчання будуть відбуватись на архіпелазі Нова Земля

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін доручив почати підготовку до ядерних випробувань. Про це він заявив під час наради в Кремлі, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Він наголосив, що нібито Росія завжди дотримувалася зобов’язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань і не має наміру від них відходити.

відео дня

"Разом з тим, дійсно, ще в посланні Федеральним зборам у 2023 році було сказано, що в разі, якщо Сполучені Штати або інші держави-учасниці відповідного договору проведуть такі випробування, то і Росія теж повинна буде відповідним чином вжити адекватних заходів у відповідь", - пригрозив диктатор.

Воєнний злочинець Путін дав доручення МЗС, Міноборони, спецслужбам та відповідним цивільним відомствам зібрати додаткову інформацію, провести її аналіз на платформі Ради Безпеки й підготувати узгоджені пропозиції щодо можливого початку підготовчих робіт для випробувань ядерної зброї.

Путін віддав наказ 'негайно' готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу
Типи ядерної зброї і зони їх ураження / Інфографіка: Главред

Де відбудуться ядерні випробування

Під час наради міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов звинуватив США в активному нарощуванні стратегічних наступальних озброєнь і в послідовному виході з договорів, що забезпечували стратегічну стабільність.

"Вашингтон постійно проводить навчання стратегічних наступальних сил. Останнє таке навчання з відпрацюванням нанесення превентивних ядерних ударів по російській території відбулося в жовтні", - сказав він.

За його словами, американська сторона нібито планує розмістити ракети в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, підльотний час яких від Німеччини до центральних районів РФ становитиме 6–7 хвилин.

Бєлоусов стверджує, що через такі дії й заяви США Москві треба якнайшвидше розпочати підготовку до повноцінних ядерних випробувань, аби підтримувати свій ядерний потенціал і відповідати на кроки Вашингтона.

Він назвав можливе скасування мораторію на випробування "логічним кроком" США у руйнуванні глобальної системи стратегічної стабільності.

"Готовність сил і засобів Центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дозволяє забезпечити її проведення в стислі терміни", — сказав міністр.

Чи є загроза ядерного удару по Україні - думка експерта

Як писав Главред, те, що Сполучені Штати почали відповідати на ядерні погрози Росії дзеркальною риторикою, допомагає стабілізувати ситуацію та знижує рівень ризику. Про це заявив політичний експерт Максим Розумний.

На його думку, попередній період, коли Росія безкарно провокувала Захід і постійно підвищувала градус ескалації, був значно небезпечнішим для світу.

Водночас експерт зауважив, що ймовірність завдання Росією тактичного ядерного удару по Україні все ще існує. Однак вона залежить не стільки від ядерної риторики Москви та Вашингтона, скільки від конкретних політичних і тактичних обставин.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнаний пацюк. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - підкреслює Розумний.

Ядерні погрози Росії і відповідь США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня в Росії відбулися масштабні навчання стратегічних ядерних сил із залученням наземних, морських та авіаційних підрозділів. В рамках навчань відбувся запуск міжконтинентальної ракети "Ярс", здатної нести ядерний боєзаряд.

В Кремлі запевняють, що випробування ядерної ракети "Буревісник" нібито не становлять загрози для відносин між Москвою та Вашингтоном. Таку позицію озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який закликав Путіна зосередитися не на ракетних тестах, а на припиненні війни проти України.

Після переговорів між Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, американський президент доручив Пентагону негайно розпочати власні ядерні випробування. Як пояснив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, цей крок став чітким сигналом для Росії та Китаю: США готові дати відсіч будь-якій потенційній військовій загрозі та не збираються миритися з агресивними намірами Пекіна.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін Максим Розумний
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:26Україна
Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

18:01Економіка
Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:38Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Останні новини

18:43

Анджеліну Джолі забрали в ТЦК у Миколаївській області: опубліковано відео

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

18:10

Без праски, батареї та сушарки: як за 7 хвилин висушити одяг взимку

18:01

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогнозРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз
17:38

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:27

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робилаВідео

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

Реклама
17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

Реклама
15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

13:31

Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

13:27

Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

13:23

Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянинаФото

13:14

"Світла пам'ять": зрадниця Ані Лорак розповіла про трагедію

Реклама
13:07

"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

12:55

Крутіше сніданку не придумати: рецепт божественних на смак сирників за 10 хвилин

12:55

"Копія мами": Віра Брежнєва похвалилася донькою, яку не впізнатиВідео

12:36

Ядерний удар по Україні: названо головний страх Путіна, який його підштовхне

12:34

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

12:20

"Сьогодні": Марія Яремчук прийняла важливе рішення

12:11

У Києві виставили на продаж "Жигулі" за ціною квартири: в чому їхня фішка

12:09

Їздити стане дорожче: Укрзалізниця підвищує вартість квитків, але не всіх

12:05

Берлін просить звільнити від санкцій частину "Роснефти" - експерт пояснив, чомуВідео

11:50

"Сумно втрачати людей": у мовчуна Ніколаєва сталося особисте горе

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти