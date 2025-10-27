У Кремлі зізналися, навіщо РФ випробовує нові ядерні ракети

Основне:
- РФ лякає світ новою ядерною ракетою
- Трамп відреагував на російські навчання із застосуванням ядерного озброєння
- Пєсков прокоментував заяви глави Білого дому про "Буревісник"
Випробування ядерної ракети "Буревісник", за словами представника РФ, не становлять причин для загострення стосунків між Москвою та Вашингтоном. Саме так прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну варто було б зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет. Заяви Пєскова наводять росЗМІ.
Пєсков також акцентував на словах Трампа про те, що Штати мають атомний підводний човен.
"Слова Трампа про ядерний підводний човен біля берегів РФ у відповідь на "Буревісник" — це точка зору президента США, вона важлива", - додав прес-секретар Кремля.
При цьому він підкреслив, що за всієї відкритості до налагодження діалогу зі США, Росія і Путін керуються власними національними інтересами.
Він підкреслив, що Росія "послідовно займається забезпеченням власної безпеки".
"Забезпечення безпеки для нашої країни - питання життєво важливе, особливо на тлі того мілітаристського настрою, який ми бачимо насамперед у європейців. Європейці перебувають у стані внутрішньої істерики - русофобської, агресивної та войовничої. На цьому тлі Росія повинна робити все, щоб бути в змозі гарантовано забезпечити свою безпеку", - заявив Пєсков.
У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта
Колишній російський дипломат Борис Бондарєв розповів в коментарі Главреду, що Росія могла б застосувати ядерну зброю, якщо Путін зрозуміє, що не здатен досягти поставлених перед війною цілей.
За словами Бондарєва, якщо ж війна виявиться безрезультатною, країна зазнає втрат, а мир доведеться приймати на компромісних умовах, це може створити у його оточення враження, що "півкраїни угробили через дурниці", наприклад через Крим або ЛДНР. Бюрократи, олігархи та військові можуть почати ставити запитання щодо сенсу дій Путіна.
Випробовування ядерних ракет Росією - новини за темою
Нагадаємо, Росія 22 жовтня провела масштабні навчання стратегічних ядерних сил із запуском ракет "Ярс" і "Синева" за участю Путіна.
Пізніше Трамп наголосив, що Путін має зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет. Глава Білого дому нагадав Путіну, що в США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ.
Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.
Про персону: Дмитро Пєсков
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
