Путін маніакально будує бункери: екс-депутат Держдуми РФ прямо назвала причину

Ангеліна Підвисоцька
26 січня 2026, 13:26
Марія Максакова під час чату на Главреді розповіла, чого насправді боїться російський диктатор.
Путін, бункер
Чому Путін будує скрізь бункери / Колаж: Главред, фото: pixabay, сайт Кремля

Про що говорить Максакова:

  • Путін будує бункери всюди
  • Російський диктатор боїться помсти
  • Путін маніакально підвищує рівень безпеки

Російський диктатор Володимир Путін маніакально підвищує рівень своєї безпеки. Він будує бункери всюди, де є така можливість. Про це під час чату на Главреді заявила екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова.

"Мова йде не про один бункер Путіна. Я вже не знаю, де його бункерів немає, адже ними усіяний весь периметр. Він вирив бункер навіть під Костянтинівським палацом, де велика вода, Балтика. Основний профіль Беглова – бункери і тунелі. Тільки він міг займатися обслуговуванням бункерів там, де їм не місце, де їх розташування суперечить природним умовам. Путін риє бункери всюди", – каже Максакова.

Відомо, що для будівництва бункера на Алтаї виводили широкосмугові магістралі, бюджет кілометра якої становив річний бюджет всього краю.

"Там відкривали цілі заводи, щоб щось виробити, що потрібно для нори Путіна", - каже екс-депутат.

Максакова вважає, що Путін боїться відповіді за те, що відновив лабораторію отрут, яка була закрита за часів Єльцина. Вона стверджує, що диктатор постійно займався рецептами отруйних речовин, масовими вбивствами і нападами на інші країни.

"Звісно, боїться відповіді і підозрює всіх у тому, що вони теж хочуть вбивати. Тому бункери Путіна є на кожному кроці, під кожною його резиденцією. Але давайте не забувати про блискучу операцію, проведену ізраїльською армією проти Насралли ... Так що бункери – не перешкода, якщо мислити і діяти креативно", – додала Максакова.

Чи може режим Путіна впасти - думка експерта

Главред писав, що за словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, навіть незважаючи на санкції, закінчення війни могло б відкрити для Росії довгий період відновлення.

У разі припинення війни, якщо Путін залишиться при владі, внутрішні репресії, безумовно, посиляться ще більше. Курносова каже, що репресії будуть і далі підточувати сам режим в РФ, але ніхто не може сказати, скільки часу це може тривати.

Проблеми Путіна через війну в Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп відчуває все більше розчарування в кремлівському диктаторі. Він вважає, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у кремлівського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна вже давно є стимули для припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Нагадаємо, що Володимир Путін опинився перед складним вибором: продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням, внутрішнім невдоволенням і політичними потрясіннями напередодні парламентських виборів, або ж робити ставку на мирні переговори, які залежать від ненадійних зовнішніх гравців і можуть не принести бажаного для Кремля результату.

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Володимир Путін Марія Максакова
